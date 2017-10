Klopp: "Son un equipo muy experimentado en Champions"

Google Plus

Jürgen Klopp | Imagen: UEFA

La fase de grupos de la Champions League se suele tomar a la ligera por los equipos que más papeletas tienen para pasar de ronda. Se ve como una buena ocasión de pasearse por Europa y jugar en algunos de los campos más míticos del viejo continente. En el caso del Liverpool, se esperaba que su vuelta a la Champions League fuese algo así.

Pero los resultados no han llegado y el duelo ante el Maribor se antoja como algo crucial en las aspiraciones de los Reds en esta edición de la máxima competición europea de clubes. Por ello, Jürgen Klopp ha declarado ante los medios antes del decisivo viaje a Eslovenia. "Son un equipo muy experimentado en Champions y tienen mucha confianza", declaraba el alemán. Sin duda, los Reds no se fían de la aparente debilidad del Maribor. El viaje al este de Europa no será un paseo y Klopp lo sabe.

El técnico alemán sabe que los Eslovenia pueden darle un susto a su equipo, ya que en los otros partidos del Maribor, los eslovenos "merecieron más" según Klopp. "El gran fallo es pensar que el partido está ganado. Hay que trabajar y jugar para conseguirlo", avisaba el alemán en rueda de prensa. Sin duda, ahí estará a clave del encuentro, ya que el Liverpool ha perdido muchos puntos esta temporada por un exceso de confianza. Si esta situación sigue, el Liverpool puede lamentar las consecuencias de su exceso de confianza al quedar fuera de la siguiente fase de la Champions League.

Klopp también arrojó luz sobre el once que presentará el Liverpool en Eslovenia afirmando que Karius sería el portero titular. En las manos del alemán está mucha parte de la clasificación de un Liverpool que se está complicando la vida en un grupo que parecía que iba a ser bastante asequible para los Reds. Es cierto que tan sólo hay dos jornadas disputadas, pero otro mal resultado sería letal para las aspiraciones del Liverpool.