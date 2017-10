Previa Benfica - Manchester United: Con el invicto en mente

Google Plus

Manchester United va en busca de los tres puntos | Foto: @ManUtd

El presente le sonríe al Manchester United en esta nueva temporada 2017/18. Si bien ha quedado relegado al segundo puesto de la Premier League, luego de igualar 0-0 con el Liverpool, permanece invicto y con un nivel colectivo más que convincente, con un estilo de juego bien definido y niveles muy altos en algunos jugadores.

Eso mismo se ha trasladado a la UEFA Champions League, un objetivo que a priori parece no ser el más sencillo para un equipo que trata de, paso a paso, recuperar la gloria de otros años. Pero antes de probar si está a la altura, enfrentando a equipos que ya vienen armados desde hace tiempo, el Manchester United tiene que atravesar la fase de grupos, la cual está disputando holgadamente.

Manchester United consiguió una gran victoria en su último encuentro | Foto: @ManUtd

No por los rivales que tiene en su grupo, puesto que Basel, CSKA Moscú y el próximo, Benfica, no son clubes para tomarse a la ligera, ya que pueden poner en aprietos a más de uno. Pese a eso, las individualidades del equipo que dirige José Mourinho están cada vez mejor aprovechadas, y cualquiera de los jugadores titulares pueden marcar la diferencia. Si ellos no logran hacerlo, en el banquillo siempre hay alguien por quien apostar para torcer el destino.

Invicto y con un pie en octavos

Sin adelantarse demasiado a los hechos, lo cierto es que una victoria del Manchester United le daría nueve puntos de nueve posibles, puntaje más que suficiente para asegurarse al menos uno de los dos lugares que acceden a los octavos de final, a excepción de alguna catástrofe. Es por este motivo que, si bien vienen de jugar el gran clásico de Inglaterra, contra el Liverpool, los fanáticos de los Red Devils tenían también un ojo puesto en este partido puntual, especialmente rogando no sufrir más lesionados.

David De Gea fue la gran figura ante Liverpool | Foto: @ManUtd

Michael Carrick, Marouane Fellaini, Paul Pogba, son algunas de las bajas que tiene el Manchester United, casi todas en el mediocampo, justamente uno de los sectores que más había evolucionado conforme pasaban los juegos. Ante el Liverpool, José Mourinho tuvo que apelar a Ander Herrera, mediocampista español que había quedado relegado con la llegada de Nemanja Matic, uno de los pilares del equipo.

Luke Shaw y Marcos Rojo forman parte de la convocatoria, sin embargo, es muy poco probable que alguno de ellos salte al campo de juego desde el inicio del encuentro. Otros dos que podrían perderse el juego son Phil Jones y Antonio Valencia, quienes suelen tener descanso en Champions League y nada hace pensar que Mourinho hará la contrario en esta ocasión.

Tras un golpe durante el empate ante el Liverpool, Eric Bailly también es duda para un entrenador que tendrá que recurrir mucho al banquillo para encontrar cómo tapar los huecos que la seguidilla de partidos están dejando.

Para dar la gran sorpresa

Con los ojos cerrados y sólo viendo los nombres de ambos equipos, uno podría apostar porque el Manchester United se lleve este partido. Es por eso que Benfica quiere dar la gran sorpresa y dejarle un mal recuerdo al equipo de Mourinho.

Los portugueses no pasan por un gran momento en esta competencia de UEFA Champions League, ya que vienen de caer por 5-0 ante el Basel, en Suiza. André Almeida no podrá jugar ante Manchester United luego de haber sido expulsado en ese encuentro, por lo que se suma a Jonas, Julio César y Eliseu, de quienes se espera que no formen parte del equipo titular.

Historial inglés

Nueve veces se han enfrentado estos dos equipos, con seis victorias para el Manchester United y sólo una para el Benfica, mientras que dos veces el marcador ha terminado igualado.

22 de noviembre de 2011 fue el último encuentro entre ambos, por el grupo C de la UEFA Champions League, y terminó en empate 2-2.

