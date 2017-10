Matic, frente al pasado

Google Plus

Matic volverá a Da Luz. Foto: Manchester United

Los 'Red Devils' llegan al tercer encuentro de la fase de grupos invictos, habiendo derrotado a CSKA y Basilea de forma cómoda, por 1-4 y 3-0 respectivamente. Tras conseguir un trabajado empate en Anfield, los de Mourinho quieren seguir en línea ascendente y lograr el pleno de victorias en competición europea. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil en Da Luz, ante el exequipo de uno de los fichajes estrella del pasado mercado veraniego, Nemanja Matic.

El internacional serbio guarda buenos recuerdos de su paso por Portugal. No obstante, no impedirá que no esté plenamente concentrado en defender a su actual equipo. "Es un club especial para mí, un club al que quiero", comentó Matic. Más allá del sentimentalismo del contexto, el centrocampista opinó que el Benfica es "uno de los clubes más grandes de Europa". Coincidió con uno de los entrenadores más prestigiosos del país, Jorge Jesus, que le ayudó a potenciar sus capacidades y a entender lo que representa jugar con el Benfica.

Todo apunta a que Matic será parte del once inicial el próximo miércoles. José Mourinho le convenció para que fichara por el Manchester United y se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Con las bajas de Paul Pogba, Marouane Fellaini y Michael Carrick, el serbio formará el doble pivote junto al español Ander Herrera. Mourinho dejó una clara muestra de sus habilidades tácticas ante el Liverpool, minimizando el impacto de las principales cualidades del eterno rival y, ya sea con dos o tres centrales atrás, el entrenador portugués seguirá apostando por la misma pareja en el eje del centro del campo.

El Benfica quiere sumar, el United, encarrilar la clasificación

Matic también comentó la actual situación del club portugués, tras haber perdido los dos primeros encuentros en Champions League, aunque destacó la dificultad de sacar un resultado positivo. "Me sorprendió porque el Benfica es un equipo que suele ganar partidos, pero son un gran club y tienen buenos jugadores, es complicado jugar contra ellos". Los de Rui Vitória comenzaron con mal pie, perdiendo en casa por 1-2 ante el CSKA. Sin embargo, fue en el partido contra el Basilea, donde los portugueses fueron derrotados por un contundente 5-0, en el que se rebajaron las posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Ante el Manchester United y jugando en Da Luz se verán obligados, como mínimo, a puntuar.

Sin embargo, Matic no duda de la calidad de la plantilla actual y de la fortaleza como equipo. "Hay seis o siete jugadores que jugaron conmigo y también tienen algunos jugadores jóvenes que quieren demostrar su calidad, como equipo son realmente buenos". Nemanja Matic se enfrentará ante el club que le vio crecer, pero con la imperiosa necesidad de ambas partes de sumar los tres puntos. Pese a su pasado en el Benfica, sobre el terreno de juego defenderá los colores del Manchester United, que quiere encarrilar la clasificación a la siguiente fase de la Champions League.