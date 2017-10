Previa Everton - Lyon: necesidad de victoria

Google Plus

Vuelve la Europa League para Everton y Lyon este próximo jueves en el que es el tercer partido que disputarán estos dos equipos del grupo E. Este encuentro se antoja vital para las aspiraciones de ambos conjuntos, ya que los locales deben conseguir una victoria si no quieren verse prácticamente fuera de la siguiente fase y el Lyon por su parte buscará la victoria para que una hipotética victoria del Atalanta frente al Apollon no les aleje demasiado de la lucha por la primera posición del grupo.

Por este motivo, Goodison Park deberá ser un fortín para los toffees y con el apoyo de sus aficionados los de Ronald Koeman buscarán una ansiada victoria que de confianza al equipo tras el mal arranque de temporada de los de Liverpool.

Trayectoria en Europa League

En los dos partidos anteriores disputados por el Everton en la competición europea, los de Koeman no han dejado buenas sensaciones, cosechando una derrota contra el Atalanta por 3-0 y dejándose empatar por el Apollon 2-2 en el último suspiro.

El Lyon por su parte, no ha conseguido ganar pero tampoco ha perdido, repitiendo el empate 1-1 en sus dos compromisos europeos contra Apollon y contra Atalanta.

Estado de forma de los equipos

El Everton está atravesando un mal momento en el que están dejando malas sensaciones y los buenos resultados no llegan. Tanto en Europa League como en Premier League, los de Koeman no están encontrando su juego y el técnico holandés no acaba de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de los suyos. El Everton lleva tres partidos consecutivos sin ganar, lo que genera más críticas y pone en peligro la figura de Koeman como entrenador.

El último encuentro de los toffees fue el pasado domingo en su visita al Brighton & Hove Albion. En este partido los de Koeman volvieron a dejar una mala imagen, sobre todo en la faceta ofensiva, y a punto estuvieron de perder el choque pero un gol de penalti de Rooney en el minuto 90 puso el empate 1-1.

Rooney en el gol de penalti ante el Brighton. Foto: Premier League.

Por su parte el Lyon no atraviesa su mejor momento y, antes del partido de liga de este fin de semana, los de Bruno Genesio acumulaban cinco partidos sin ganar.

En su último partido de liga, los franceses rompieron con esta mala dinámica imponiéndose en su estadio al Mónaco por 3-2, con una gran actuación de Mariano Díaz que abrió el marcador, y de Fekir que anotó los otros dos goles de su equipo, uno de ellos en el 95 que daba la victoria a los suyos.

Mariano celebrando su gol ante el Mónaco. Foto: Getty Images.

Jugadores destacados

Por parte del Everton, aunque es difícil destacar a algún jugador por el mal inicio de todo el equipo, si hay alguien que puede dar un buen rendimiento en cualquier momento es Wayne Rooney. El delantero inglés es uno de los estandartes del equipo y es el máximo goleador con tres dianas. Rooney es un depredador del área capaz de convertir un gol desde prácticamente cualquier posición, es un peligro constante para la defensa rival, por lo que el Lyon deberá tener cuidado con los balones que le lleguen al 10 del Everton.

Si en el Everton destaca un delantero, en el Lyon esa posición también es la más destacada, ocupada por el ex del Real Madrid, Mariano Díaz. El joven ariete ha conseguido siete goles en la Ligue 1 y si los centrales del Everton no se mantienen serios puede causarles grandes problemas. Mariano es pura energía, un delantero que no solo trabaja a la hora de atacar, sino que también es muy importante en la presión del equipo.

Posibles onces