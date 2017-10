Klopp: "Intentaremos usar este resultado para preparar el partido ante el Tottenham"

Google Plus

Klopp durante el encuentro en Maribor. | Imagen: www.liverpoolfc.com

Por fin entraron los goles en el Liverpool. Los Reds disfrutaron en Eslovenia a costa del Maribor, el rival más débil del grupo de Champions. Este encuentro sirvió para que los de Klopp relajaran la tensión de las últimas fechas, en las que los resultados no estaban llegando.

El entrenador alemán pasó por la rueda de prensa posterior para comentar las sensaciones del vestuario tras la gran actuación: “Desde el primer segundo, fue exactamente lo que queríamos hacer. Queríamos mostrar la mejor contrapresión de las últimas semanas porque creía que proteger nuestros movimientos ofensivos, ya que lo hicimos muy bien contra el Manchester United, pero pudimos haberlo hecho mejor en la presión. Esta noche, lo hicimos mejor y contra un equipo como el Maribor, tenía mucho sentido”.

El equipo demostró capacidad goleadora con espacios y antes de los primeros cinco minutos, ya se habían puesto por delante: “Marcamos el primero en una situación de presión y algunos otros goles fueron después de ir a la presión, así que funcionó bien. Después, como finalizamos esos acercamientos también estuvo bien. Muchas veces esta temporada estuvimos solos en el área para hacer un pase o un centro, pero no estábamos lo suficientemente relajados para jugar el pase correcto. Esta noche fue diferente”.

Una de las claves del equipo fue saber adaptarse al Maribor para atacarles por los puntos débiles: “Siempre que dejé a mis jugadores jugar, lo hicieron rápido, cerca del área, y mostraron lo buenos que pueden ser. Pero nunca nos rendimos en este partido, especialmente en el segundo tiempo. Fue bueno todo, una gran actuación, de otra forma no ganaríamos 0-7. Así que estoy muy feliz”.

La mejor noticia de la gran noche para Klopp fue el primer tanto de Oxlade-Chamberlain. El inglés, algo discutido desde su fichaje por los Reds, anotó el sexto gol: “Ayuda mucho. Podría haber marcado dos. Fue una buena acción de Sturridge, como hizo el gol fue genial, me gustó. Su actuación fue muy activa, puso centros, estuvo involucrado cuando vimos que estaba en la banda derecha”.

El resultado en Eslovenia es el más abultado de un equipo fuera de casa de la historia de la Champions League. Este récord lo añadirá a la lista el Liverpool, que también tiene la máxima goleada en casa con un 8-0 al Besiktas en Anfield: “Me lo dijeron después del partido, no tenía ni idea. Hemos hablado muchas veces sobre cómo la maravillosa historia de este club puede parecer a veces una mochila, pero es bueno escribir historia y probablemente será difícil de superar”.

Pese a la goleada, el técnico del Liverpool analizó cómo afrontaba el partido su rival, incluso leyendo las previas de Eslovenia: “Creo que ellos venían con algo de confianza debido a diferentes razones. Mi asistente puede leer el idioma y le pregunté qué decían los medios y decían que estaban confiados porque un equipo inglés nunca había ganado en Maribor”.

Pero el equipo esloveno no fue rival en ningún momento para un Liverpool arrollador: “Los chicos merecieron la victoria. Fue solo buen trabajo juntos pero el problema es que siempre tienes que explicar por qué no ganas. Es probablemente lo más difícil de contar, sobre todo después de nuestros partidos porque ves que creamos ocasiones pero no las usamos”.

Tras este partido, seguirá la temporada con un mejor estado de ánimo para los Reds: “Intentamos usar el resultado, pero el siguiente partido es contra el Tottenham, así que parece que no será un resultado similar. Pero no hay problema, tenemos cuatro o cinco días para recuperar y preparar el choque”.