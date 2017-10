Adrián le abre las puertas a una posible salida de West Ham

Google Plus

Adrián sólo sumo minutos en la Carabao Cup | Foto: Premier League.

Desde el principio de temporada Slaven Bilic ha optando por Joe Hart como portero titular de West Ham, lo que llevó a que el guardametas español Adrián comience a pensar en una posible salida en el mes de enero.

"Bilic no me está dando muchos minutos, no estoy contento en esta situación"

Adrián, quien aún no ha sumado minutos con los Hammers en lo que va de esta temporada de Premier League, y cuyas únicas apariciones fueron en las victorias por la Carabao Cup -Copa de la Liga- contra Cheltenham y Bolton, aseguró que cree que debe abandonar el conjunto londinense si quiere aumentar sus posibilidades de ser incluido en la escuadra para la Copa Mundial de la Selección de España.

"El entrenador no me está dando muchos minutos este año, pero los datos están ahí. Solo queda pelear. La posibilidades de jugar para el equipo nacional cuando no juegas también desaparecen.", dijo el portero de 30 años de edad a Radio Marca.

Hart llegó y se quedó con la titularidad | Foto: Premier League.

"El mercado se volverá a abrir y se debo llegar a un acuerdo porque no estoy contento en esta situación. ¿Probar otras ligas? No me importaría. Quiero disfrutar todos los domingos y eso se logra jugando", añadió el guardametas, que firmó un contrato de dos años el verano pasado.

Adrián se unió al West Ham United procedente del Real Betis en una transferencia sin costos en junio de 2013 y desde entonces ha vestido la camiseta de los Hammers en 125 ocasiones. Su buenas actuaciones con el conjunto de la capital inglesa lo llevaron a obtener su primera convocatoria con España en agosto de 2016 para los partidos contra Bélgica y Liechtenstein.

El conjunto de Bilic abrirá la jornada nueve de la Premier el día viernes cuando reciba al recién ascendido Brighton and Hove. Mientras que el arquero español podría volver a ver acción la próxima semana, cuando el West Ham visite el miércoles 25 de este mes al Tottenham por la cuarta ronda de la Carabao Cup.