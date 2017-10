Wilshere: “La gente trata de desanimarnos, siempre lo han hecho”

Wilshere y Wenger en la rueda de prensa previa | Fotografía: Arsenal

Tras un nuevo revés para el Arsenal en forma de derrota el pasado fin de semana, el equipo de Wenger tiene que reponerse. En esta ocasión, el bálsamo será una UEFA Europa League que bien es cierto que está sirviendo de vía de escape para un equipo que, cuando parece arrancar, vuelve a frenar en seco. Después de verse remontados por el Watford en Vicarage Road a escasos minutos del final, los de Londres deben vencer al Estrella Roja en territorio serbio para seguir liderando de forma incontestable la clasificación del Grupo H. En la rueda de prensa previa al encuentro compareció el técnico alsaciano acompañado, como viene siendo habitual en esta competición, por un jugador, en esta ocasión, Jack Wilshere. Como no podía ser de otra manera, la derrota ante los Hornets fue uno de los tantos temas que se tocaron en la comparecencia.

Sobre ella habló un futbolista que poco a poco está volviendo a los terrenos de juego para adquirir una cierta regularidad que habrá que ver si no se vuelve a ver interrumpida por una nueva lesión por su ya mítico historial de acceso a la enfermería. El centrocampista inglés se mostró tajante con los críticos y ensalzó el espíritu del vestuario como algo “incuestionable”. “La gente trata de desanimarnos, siempre lo han hecho. No creo que los comentarios estén justificados. Cuando miramos el partido, nosotros mismos nos damos cuenta de lo que hicimos mal, pero no podemos cuestionar nuestro carácter”, añadió un jugador que no tiene duda de que el equipo seguirá hacia delante: “Estoy seguro de que, individualmente, los jugadores están decepcionados, nadie quiere escuchar estos comentarios, pero todo el mundo puede dar su opinión, es algo del fútbol moderno. Seguiremos hacia delante. Tenemos que dar un buen rendimiento en Europa y hacer un buen partido el fin de semana”.

"El apoyo al equipo siempre tiene un impacto positivo, pero estamos acostumbrados a lidiar con eso"

En lo que respecta a su entrenador, Arsène Wenger, hay que destacar la valoración que ha hecho sobre el siempre temperamental ambiente que se viven en este tipo de campos. Caracterizados por su afición, el Estrella Roja recuerda al técnico galo a los grandes campos de Inglaterra: “El apoyo al equipo siempre tiene un impacto positivo, pero estamos acostumbrados a lidiar con eso. Hay campos en Inglaterra iguales y tenemos una larga trayectoria en la Champions League”. El que habrá que ver si vive ese ambiente de primera mano es Mathieu Debuchy, que vuelve a la convocatoria meses después de sufrir otra de sus innumerables lesiones: “Es posible que empiece, pero no ha jugado desde hace mucho tiempo porque cada vez que está a punto de volver, se lesiona”. Así pues, con esta duda, afronta el Arsenal el que puede ser un paso más hacia la siguiente ronda del torneo continental.