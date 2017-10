El Arsenal-Liverpool no se jugará el día de Nochebuena

Google Plus

Henderson y Alexis disputan un balón en el encuentro de la primera vuelta | Fotografía: Arsenal

Por todos es conocido que, cuando el fútbol en general descansa, en Inglaterra se multiplica. La Premier League se caracteriza por un calendario de lo más particular en lo que a sus equipos se refiere. Esto, que es aceptado de buen grado por los amantes del fútbol que pueden seguir con su rutina incluso en fechas tan marcadas, no es del todo comprendido por unos equipos que, como cualquier persona, quieren disfrutar de sus seres queridos en la época navideña. Generando, además, un cansancio muy pronunciado por la larga y temible sucesión de encuentros en los últimos días del año y principios del nuevo calendario, las sorpresas son la nota predominante en un periodo que, desde luego, tiene mucho que ver en la posición final de cada equipo.

El partido estaba programado para el 24 de diciembre y se ha trasladado al día 22 del mismo mes

Esta temporada, si cabe, ha habido más agitación en cuanto a este hecho por el partido Arsenal – Liverpool, situado en un principio el día 24 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena. Esta cita, además de no ser acogida de buen grado por el público en general, tampoco fue aceptada por unos equipos que ya habían puesto en entredicho la decisión. Quién sabe si ante tanta desazón, la Premier League ha considerado cambiar la fecha al viernes, 22 de diciembre, en lo que es algo mucho más cotidiano y lógico en esa época del año. No obstante, ese no será el último partido de ambos clubes en 2017, pues unos días más tarde, los de Wenger se medirán al Crystal Palace y West Bromwich Albion y los de Klopp a Swansea y Leicester City, en lo que será un final de año de infarto.

De infarto puede ser también ese encuentro disputado entre Gunners y Reds en el Emirates Stadium, más teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el reciente encuentro de la primera vuelta en la que los de Anfield se impusieron 4-0 ante el delirio de su afición y las críticas sobre los londinenses. Si bien es cierto que no son los dos claros favoritos al título liguero, la tradición y, sobre todo, el peso de ambas plantillas, prometen un auténtico partidazo que puede ser el primer regalo navideño para los amantes de este deporte.