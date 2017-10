Suerte dispar para los ingleses en la Youth League

Google Plus

Adekanye consiguió un doblete en la visita al Maribor. Foto: Liverpool FC

En la Youth League participan, entre otros, los equipos juveniles de los clubes clasificados para la Champions League. El formato es el mismo, así como la distribución de los diferentes equipos en grupos. De esta forma, los mejores jóvenes del continente se reúnen en una misma competición, seguida al detalle por muchos ojeadores en busca de los jugadores con más potencial del momento.

Liverpool y Manchester City ganaron de forma cómoda

El Liverpool venció con contundencia en Lendava, ante el Maribor, por 1-4. Pese a que se adelantaron los eslovenos con un gol de Matko, los 'Reds' respondieron rápidamente y en poco más de diez minutos consiguieron darle la vuelta al marcador. Con el control del juego y creando más oportunidades de peligro, llegaron los dos últimos goles, ya en la segunda parte. Kane, Millar y Adekanye por partida doble fueron los encargados de anotar para el Liverpool.

Ben Woodburn, uno de los jugadores con más potencial de Europa, que ya ha debutado tanto con el primer equipo como con la selección de Gales, no pudo marcar, pero estuvo asociativo y participó moviéndose con libertad por toda la parcela ofensiva. Tras esta victoria, los ingleses se colocan líderes de la clasificación, por delante de Sevilla y Spartak, con cuatro puntos, y el mismo Maribor, con tres.

Por otro lado, el Manchester City también derrotó con claridad al Napoli, por 3-1. Brahim Diaz adelantó por partida doble a los ingleses, tras el empate italiano por parte de Russo. El centrocampista español ya dejó buenas sensaciones en pretemporada con el primer equipo, junto a Phil Foden. Al igual que Woodburn, son tres de los jóvenes del actual panorama europeo que más esperanzas hay puestas en ellos para que se conviertan, en un futuro no muy lejano, en nombres conocidos.

El gol de Garre dio tranquilidad a un Manchester City que completó el pleno de victorias en esta competición. Napoli y Feyenoord le siguen con cuatro puntos, mientras que el Shaktar Donetsk no ha conseguido sumar todavía.

Brahim anotó por partida doble para los 'skyblue'. Foto: Manchester City

El Tottenham no pudo pasar del empate ante el Real Madrid. Pese a tratarse de una de las mejores canteras de Europa, los Spurs se adelantaron en el marcador con un gol de Roles a la media hora de juego. Los londinenses trataron de defender el resultado e intentar aumentar la diferencia al contraataque, pero un gol de Dani Gómez a falta de veinte minutos para el final logró un empate para el Madrid de Guti, que se coloca con cuatro puntos, al igual que los ingleses.

El Borussia Dortmund encabeza la clasificación con seis, tras ganar cómodamente al APOEL por 0-2. Uno de los goles de los alemanes lo marcó Jadon Sancho, exjugador del Manchester City, un atacante con un potencial enorme que ya deslumbró en el Mundial con Inglaterra.

Un United resultadista y un Chelsea que perdonó

El Manchester United logró un empate en Portugal, en un partido dominado por el Benfica. Los locales dispusieron de las mejores oportunidades, pero los de Manchester consiguieron empatar un 2-0 en contra en el último minuto con un gol de Bohui, que también marcó el primero, de penalti. Así pues, los ingleses siguen como primeros y mantienen la diferencia de dos puntos respecto al segundo clasificado, el mismo Benfica.

Los 'Red Devils' sacaron un importante punto de Lisboa. Foto: Manchester United

El Chelsea fue el único equipo inglés que salió derrotado en esta jornada de la Youth League. Pese a que todo apuntaba a que los londinenses se llevarían la victoria ante el Roma, los italianos fueron más efectivos. Marcucci, desde la pena máxima, y Valeau consiguieron los goles que sitúan a los de la capital italiana en cabeza de la clasificación. El grupo C es uno de los más igualados y competidos, puesto que Roma, Chelsea y Atlético de Madrid tienen seis puntos. No obstante, el Qarabag aún no ha conseguido sumar ningún punto.