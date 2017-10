Giroud salva los tres puntos en Belgrado

Google Plus

El Arsenal, uno de los favoritos para ganar la Europa League, llegaba a Belgrado para reivindicarse; pero se topó con un Estrella Roja con mucha personalidad que le complicó mucho las cosas a los de Londres. Wenger eligió una alineación poco común, haciendo jugar a canteranos como Nelson y Niles y jugadores experimentados de la talla de Cech, Walcott y Giroud.

El partido comenzó tranquilo, sin demasiadas incidencias y con los dos equipos tanteándose. La posesión se encontraba repartida equitativamente. Se nota que Milojevic ha trabajado bastante con el equipo, ya que tienen un estilo de juego muy bien definido, dejando la pelota a los ingleses y saliendo a la contra, aunque les faltó algo de pólvora arriba.

Una primera parte sin muchas incidencia

La primera la tuvo el Arsenal, cuando en el minuto catorce Jack Wilshire bota una falta al centro del área, y tras rebotar en la defensa serbia, le cae a Theo Walcott que remata de primeras, pero Borjan tira de reflejos y acaba sacando la pelota a córner. La primera parte transcurre sin más incidencias, con un Arsenal bastante gris y un Estrella Roja que mostraba detalles de calidad por momentos. Acabando la primera mitad, el Arsenal concede un saque de esquina que casi les cuesta un disgusto, ya que Boakye se eleva sobre la barrera para rematar de cabeza estrellando la pelota en el travesaño.

Arsenal salio al campo con un mix de juveniles y titulares | Foto: Arsenal.

Giroud, la carta de gol

Comenzó la seguna mitad, y los dos equipos no mostraban signos de querer cambiar el partido. El Arsenal ofrecía poco, toda su creatividad pasaba por las botas de Willshire y del canterano Nelson, que dejó muchas perlas y dejó claro que es un jugador al que merece la pena seguir. El Estrella Roja se lanzaba a la contra cada vez que tenía ocasión, pero solían terminar las jugadas con disparos lejanos que para nada sorprendían al veterano Petr Cech -más tarde el portero checo sería elegido como el man of the match por varias intervenciones-.

Cuando parecía que el partido iba a acabar en tablas, Rodic comete una imprudencia y le pega un codazo a Coquelin, costándole la roja y dejando a su equipo con un hombre menos. El Arsenal apretó, y en el minuto ochenta y cuatro, Willshire hace gala de su calidad creando una jugada magnífica y tocando para Walcott, que ve a Giroud en el área y decide centrársela. Este, en un escorzo, remata de espaldas a portería, sorprendiendo al guardameta canadiense y consiguiendo poner al equipo por delante.

El Arsenal evito estrellarse en Belgrado, consiguiendo tres puntos vitales que le dejan en una posición muy cómoda y un poco más cerca de la clasificación. Tras la victoria, los Gunners quedaron como únicos punteros del grupo H con un total de nueve puntos luego de tres partidos disputados. Lo siguen El BATE Borisov y el mismo Estrella Roja con cuatro unidades.

La cuarta jornada verá como el conjunto de Belgrado y el de Londres se verán las caras otra vez y en caso de que se de una victoria de Arsenal, los de Wenger sellarían el pasaje a los 32avos de final de la Europa League.

Giroud, la carta goleadora de los Gunners | Foto: Arsenal.

Luego de marcar el increíble gol que le dio la victoria a su equipo, el delantero francés, Olivier Giroud, se mostró más que satisfecho: "Estoy contento por el equipo porque fuimos resistentes hasta el final y seguimos creyendo en nuestro juego. Sabíamos que sería un juego difícil y necesitábamos ser pacientes y jugar nuestro juego, con nuestras cualidades. Fue muy difícil. Es un ambiente increíble aquí, un ambiente especial porque la multitud está detrás del equipo", señalo.