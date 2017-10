Slaven Bilic: "Respeto a Brighton, será un partido muy difícil"

Google Plus

Slaven Bilic | Foto: West Ham.

Slaven Bilic se enfrentó a los medios antes del choque de este día viernes entre West Ham y Brighton & Hove. El aseguró estar impresionado con lo que ha visto de los Seagulls de Chris Hughton, a quienes describió como un “equipo confiado”, pero remarcó que solo está enfocado en su propio equipo.

"Tuvieron un inicio lento y luego mejoraron. He visto sus partidos de local y de visitante, y veo a un equipo muy confiado. Tienen confianza y también trajeron algunos buenos jugadores de Holanda y Alemania”, dijo el entrenador de los Hammers.

"Va a ser un partido muy difícil. Los he visto y juegan un fútbol agradable, Chris [Hughton] ha hecho un gran trabajo. Los respeto pero nos concentramos en nosotros. Lo que queremos es un buen rendimiento y tres puntos", añadió Bilic.

Durante las últimas horas el foco estuvo colocado en Chicharito Hernández, quien se perdió el entrenamiento el miércoles debido a una molestia y encendió las alarmas en el conjunto londinense. Sin embargo, el serbio dejó buenas noticias para los aficionados y aseguró que el mexicano podría estar ante Brighton.

Chicharito no entrenó con normalidad el miércoles pero sería de la partida | Foto: West Ham.

“Chicharito tuvo un pequeño problema, pero está bien y pudo entrenar con nosotros. No es una gran cosa. Lo que lo examinamos y los resultados fueron buenos. Se perdió la sesión del miércoles y esperamos que esté bien", afirmó.

El técnico serbio también hizo referencia a las declaraciones del portero Adrian, quien le abrió las puertas a un una posible salida de West Ham luego de perder el puesto de titular tras la llegada de Joe Hart. A pesar de ello, Bilic se mostró encantado de que el guardametas español esté tan ansioso por jugar.

"Si yo fuera un jugador y no estuviera jugando no esperaría decir que estoy contento por la situación. Es algo positivo que quiera jugar. Necesitamos un buen equipo y necesitamos un buen segundo portero. Adrian es un gran profesional y está actuando y comportándose de la manera que quería. He hablado un par de veces con él. Está trabajando arduamente para tener su oportunidad", expresó el entrenador de los Hammers.