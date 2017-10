La Premier League es cosa de tres

Sterling celebrando un tanto ante el Stoke | Imagen: Manchester City

La Premier League es una de las ligas más seguidas del mundo. Una de las razones de ello se debe a la igualdad que reina en la competición, ya que todos los equipos tienen los medios para ganar a cualquiera. La diferencia entre las plantillas de los equipos de la parte alta de la tabla y los de la zona baja no tiene tanta diferencia como debería haber. Todos los conjuntos tienen grandes jugadores y unas instalaciones a su altura. Esta igualdad hace que sea tremendamente complicado predecir cual será el campeón a final de temporada. Siempre hay muchos candidatos para un solo título. Un dato que lo demuestra es que desde 2009 ningún equipo revalida el título de campeón. Pese a ello, esta igualdad parece estar cerca de romperse.

La campaña en Inglaterra ha empezado muy fuerte, ya que en las primeras ocho jornadas tres de los seis equipos que partían como favoritos para levantar el título a final se han quedado fuera de la lucha por el primer puesto. Es cierto que aún es un poco pronto para dejarles fuera, pero el Tottenham (tercero con 17 puntos) está ya a cuatro puntos del Chelsea, su inmediato perseguidor dentro del grupo de los seis grandes ingleses. Entre ambos equipos se cuela el sorprendente Watford (15 puntos), que ha cuajado un gran inicio de temporada, aunque se espera que más tarde o más temprano de el bajón y se quede fuera de la "zona Champions".

El líder, el Manchester City (22 puntos) aún no ha perdido esta temporada y es el equipo más goleador de Europa y el segundo menos goleado de Inglaterra. Su inmediato perseguidor es el Manchester United (20 puntos) tampoco ha perdido en esta temporada gracias a su contundencia en defensa (solo encajaron dos goles), pero han dejado unas sensaciones bastante peores que sus vecinos. Arsenal, Chelsea y Liverpool se encuentran empatados a puntos con 13. El Manchester City actualmente les saca nueve puntos, una distancia abismal que se antoja difícil de remontar pese a tener casi treinta jornadas por delante.

El Top-3 arrasa

Los dos equipos de Manchester y el Tottenham son los claros favoritos al título. El arranque que han tenido ha dejado lejos a sus inmediatos perseguidores. Además, no deja lejos a sus perseguidores en puntos, ya que las sensaciones que dejan estos equipos son bastante mejores que las de Arsenal, Chelsea y Liverpool.

En los duelos directos entre los seis equipos que partían como favoritos, este Top-3 solo ha perdido un partido ante sus perseguidores. El Tottenham perdió contra el Chelsea en la segunda jornada, y aún así, los Spurs tienen cuatro puntos más que los de Conte. La diferencia es evidente entre los equipos que pese a tener plantillas de una calidad similar, ya que están en dinámicas muy distintas que han conseguido marcar la diferencia.

Jugadores del Tottenham celebrando un gol | Imagen: Tottenham Hotspur

La ventaja inicial que tienen Manchester City, United y Tottenham es un abismo que puede ser clave a final de temporada. Entre estos tres, el favorito es el Manchester City para llevarse el título, ya que actualmente son el mejor equipo de Europa. Manchester United y Tottenham también tienen papeletas, pero todo lo que no acabe con la Premier League en manos de los de Pep Guardiola sería una enorme sorpresa visto el nivel que están mostrando.

Los rezagados esperan el fallo

Había esperanzas en que el Arsenal consiguiese al fin dar un golpe sobre la mesa y ganase la Premier League. Pero los 13 puntos que tiene le dejan prácticamente sin opciones. Además, el clima en torno al club londinense no es bueno y la plantilla parece que no puede dar mucho más de sí. El equipo de Wenger parece que está ya descartado para ganar la Premier, aunque bien es sabido que el fútbol no responde a la lógica, y si no, que le pregunten al Leicester de Ranieri.

El otro gran equipo en el que había esperanzas de llevarse la Premier era el Liverpool. Pero al igual que el Arsenal, parece que su lucha no va a ser esa, si no la de entrar otro año más en la Champions League para empezar a edificar un proyecto con el que se complete por fin el asalto a un título liguero que se les lleva resistiendo más de dos décadas.

Mané ante el Hoffenheim en Champions League | Imagen: Liverpool FC

Por último, el Chelsea no ha sabido gestionar bien el mercado estival, haciendo que la plantilla quede bastante coja para disputar cuatro competiciones. Además, la suerte a los de Conte no les ha acompañado en algunos partidos. Todo se le ha puesto en contra al actual campeón, que parece estar fuera de la pelea por el título. Aún así, la plantilla del Chelsea tiene un gran nivel pese a ser relativamente escasa, por lo que es el gran favorito para meterse de nuevo en la pelea por el título.

30 jornadas por delante

La Premier League no ha acabado. Ni mucho menos. Puede que ya sepamos el campeón en octubre, pero cualquier aficionado al fútbol inglés sabe como puede acabar esto. Quedan muchos partidos por disputar, y el Manchester City juega con el handicap de tener la obligación de llegar lejos en Europa. El margen que tienen los de Guardiola es enorme, pero aún es complicado saber cómo evolucionarán lo largo de la temporada.

Quedan aún muchos duelos directos entre equipos del considerado Top-6 en Inglaterra, además de fechas tradicionalmente complicadas como el Boxing Day. Sin duda, los de Guardiola se jugarán aqui la temporada, ya que como dijo Sir Alex Ferguson, no vas a ganar la liga en el Boxing Day, pero sí puedes perderla.