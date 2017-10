Paul Clement: Estamos preparados para conseguir la victoria

Google Plus

Paul Clement quiere repetir victoria en casa. Foto: Swansea City

El Swansea City de Paul Clement consiguió en la última jornada de Premier League la primera victoria en el Liberty Stadium, tras tres derrotas consecutivas en el feudo galés. El técnico francés confía en su plantilla y dice que "están preparados". El Leicester City, que despidió a Craig Shakespeare, será su próximo rival.

"La de Huddersfield fue una victoria importante y una muestra de buen rendimiento", apuntó Clement. El Swansea necesitaba los tres puntos ante el recién ascendido y cumplió. Tammy Abraham, el joven delantero cedido por el Chelsea, anotó por partida doble. "Les dije a mis jugadores que el buen rendimiento del equipo estaba a la vuelta de la esquina y, una vez conseguido, estaba prácticamente convencido de que el resultado nos sería favorable".

Según Clement, la plantilla respondió "muy bien" y "los tres puntos fueron la recompensa al trabajo y esfuerzo durante la semana". El entrenador afirmó que concedió un día de descanso a la plantilla tras la victoria de la última jornada de competición. Sin celebrarla, pero "disfrutándola un poco más".

El técnico francés destacó el esfuerzo de sus jugadores. Foto: Swansea City.

Sin embargo, no se conforma con los tres puntos conseguidos ante los Terriers. Clement restó importancia a la destitución de Shakespeare y recordó que la temporada pasada jugaron contra el Leicester tras el despido de Claudio Ranieri. No obstante, tuvo unas palabras para el ya ex entrenador de los Foxes: "Tras ocho partidos, ha sido juzgado por los resultados, le deseo lo mejor".

"Esperamos un rival muy complicado, pero estamos preparados para conseguir la victoria". Afirmó que no espera un Leicester radicalmente distinto, puesto que "han jugado de una forma similar durante los dos últimos años". De esta forma, comentó que le sorprendería que cambiase de estilo radicalmente esta semana.

El Swansea de Clement buscará repetir victoria en el Liberty Stadium, ante un Leicester mermado por el despido de su entrenador. Todo apunta a un duelo muy competido, pese a estar decimotercero, los galeses son tienen dos puntos más que el Leicester, en el farolillo rojo. El ganador del partido conseguirá tres puntos que darán la tranquilidad de alejarse, momentáneamente, de los puestos de descenso.