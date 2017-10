Wenger:“Al final conseguimos una victoria que da crédito a la mentalidad del equipo”

Arsène Wenger durante el partido | Fotografía: Arsenal

Se reencuentra el Arsenal con la victoria tras haber perdido el fin de semana frente al Watford y lo hace en un campo siempre complicado como es el del Estrella Roja. Se sabía que este grupo iba a ser comandado por el equipo de Londres pero que iban a tener que remar a contracorriente fuera de casa, donde los equipos inferiores se iban a hacer fuertes ayudados por su afición. Así está siendo, aunque, a decir verdad, los de Wenger están llevando un paso firme que les deja en la primera posición del Grupo H con nueve puntos, cinco más que BATE y Estrella Roja y muy por encima de un Colonia que aún no ha conseguido puntuar. Se podría decir que el tanto de Giroud clasifica de forma virtual a los del Emirates Stadium para la siguiente ronda del segundo torneo continental. Alabando a su compatriota francés, Arsène Wenger compareció en rueda de prensa para reconocer lo complicado que había sido jugar en un estadio como ese.

"El ambiente y el apoyo es absolutamente fantástico"

“Creo que fue un partido muy difícil y de una intensidad muy alta en un ambiente muy cálido, con un gran apoyo hacia el equipo local. Hemos seguido intentándolo y al final conseguimos una victoria que da crédito a la mentalidad del equipo”, comentó un entrenador que también se quedó “con el espíritu de equipo mostrado sobre el terreno de juego”. No obstante, el alsaciano no se muestra sorprendido por un ambiente que ya había visto en la previa: “Sabía que este equipo jugaba con intensidad, que era compacto y que la resistencia era alta. El ambiente y el apoyo es absolutamente fantástico. El Estrella Roja es un gran club, con una gran historia tanto aquí como fuera, pero también la gente sabe de fútbol. Son apasionados y eso se ha podido ver esta noche”.

A nivel individual, varios han sido los nombres citados por el técnico Gunner. El primero, y como no podía ser de otra manera, el de Olivier Giroud, empeñado en salvar al equipo una y otra vez, aunque su recompensa sea un sitio en el banquillo. El francés remató de manera acrobática un balón dejado por Walcott a cinco minutos del final. Sin embargo, lo más sorprendente es el comentario que le hizo el ariete a su entrenador a lo largo del partido: “En un momento, Giroud llegó a la línea de banda y me dijo que anotaría. No sé cómo lo sabía, pero creía más que yo. Giroud es un jugador que sigue creyendo cuando todo está muy difícil y es por eso que marca en momentos en los que se necesita anotar”. Otra de las grandes noticias, además de la victoria, fuera la vuelta de Debuchy, varios meses lesionado. El francés partió en un once titular plagado de caras nuevas a excepción de Cech. “Contento por él”, Wenger asegura que “sobrevivió los noventa minutos sin ningún contratiempo”.

"Jugar en este ambiente tan cálido muestra tu resistencia al estrés"

Por otro lado está Jack Wilshere, que volvió a brillar con luz propia. El inglés reclama ya un sitio en la competición liguera y por ello fue preguntado Arsène Wenger: “Tendrá una oportunidad en la Premier League, no hay duda de eso. Creo que en este momento su camino es este. Recibió una gran patada en el tobillo en la primera parte pero logró aguantar los noventa minutos. Partidos de esta intensidad le ayudan mucho”. Finalmente, también valoró el rendimiento de unos jóvenes que están aprovechando el segundo torneo continental para abrirse hueco en el primer equipo: “No solo fue su actuación, sino que también mostraron carácter. No es fácil expresarte con dieciocho años. Jugar en este ambiente tan cálido muestra tu resistencia al estrés, que es una cualidad muy importante a este nivel”. Así pues, valoraciones del todo positivas del que es el último partido de la primera vuelta de esta fase de grupos de la UEFA Europa League.