Giroud: “Ahora podemos jugar con mayor serenidad”

Olivier Giroud en el momento de su remate | Fotografía: Arsenal

En un once plagado de caras nuevas, en la que apenas Cech destacaba como titular indiscutible en este Arsenal, aparecía un Olivier Giroud que parece haber sido adelantado por su compatriota Alexandre Lacazette. Titular en liga de manera incuestionada, el que es el fichaje más caro de la historia del conjunto Gunner está haciendo buenos méritos en lo que a los partidos de casa se refiere. Sin embargo, el siempre cuestionado Giroud es el que ha salvado los muebles en más ocasiones, sobre todo en lo que a minutos finales se refiere. La última vez fue ante el Estrella Roja de Belgrado, cuando anotó uno de esos goles que parecen estar a la altura del delantero galo. Si ya impresionó con ese gol que está en la lista de los nominados a mejor gol del año, este puede no ser menos. Su importancia, además, está fuera de toda duda, pues además de dar tres puntos a los de Londres, hace que su clasificación a la siguiente ronda sea cada vez más real.

Sobre este pase a la siguiente ronda y, como no podía ser de otra manera, su gol, el máximo protagonista del encuentro habló tras el encuentro. Sorprendido por el camino que ha adoptado el equipo en esta competición, Giroud sabe que solo queda rematar la faena: “Obviamente queremos ganar todos los partidos, pero el haber jugado dos partidos como visitante ya es muy bueno para el futuro. Podemos jugar ahora con mayor serenidad. No obstante, sí que no esperábamos esto, por lo que hemos hecho un buen trabajo”.

"Merecimos los tres puntos"

Por otro lado, comentó la importancia de una victoria en un partido que califica de “muy difícil”. “La afición está detrás de su equipo y fue un partido muy difícil, pero merecimos los tres puntos”, añadió un futbolista que explicó así su gol: “En esa posición intentaba jugar con otro compañero, pero no vi a nadie así que traté de superar por encima al portero y fue al fondo de la red. Es agradable para el equipo y estoy contento porque resistimos hasta el final”. Con la duda de si este buen rendimiento le servirá para ser titular en liga o no en el siguiente encuentro frente al Everton, Giroud seguirá aprovechando sus oportunidades sobre el terreno de juego.