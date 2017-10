Harry Maguire: "No hay nada que nos distraiga de que es un partido importante"

Google Plus

Harry Maguire ante el West Bromwich (lcfc.com)

El Leicester no está en un buen momento, ocupan la 18º posición a dos puntos del Stoke City, que marca la salvación. Por ello, el partido que disputarán mañana frente ante el Swansea City en 13º posición, es vital para el devenir liguero. El defensa, Harry Maguire, que recientemente debutó con la absoluta este 8 de octubre, ha valorado el partido, al equipo y su situación en la tabla clasificatoria.

El encuentro será difícil

El británico tiene claro que no será un partido fácil. "No hay nada que nos distraiga de que es un partido importante y que queremos los tres puntos. Estoy seguro que ellos también lo querrán, así que debería ser un partido excitante y eso es algo que estamos esperando". El internacional continuó: "estamos detrás de los tres puntos, para así subir puestos en la tabla".

Appleton, actual entrenador del Leicester (lcfc.com)

Harry Maguire confía en Michael Appleton, ahora entrenador del equipo tras la destitución de Craig Shakespeare. "Apply (Appleton) nos cuidará y guiará el sábado. Todos lucharemos y trabajaremos duramente en los entrenamientos para ganarnos la titularidad en el encuentro" afirmó. Craig Shakespeare este martes, 17 de octubre, por los malos resultados en Premier. Apenas duró ocho meses, ya que llegó en febrero para sustituir a Ranieri.

Los foxes ocupan puestos de descenso

Sobre la penosa situación de los foxes en liga, Maguire cree que en parte es culpa del apelotonamiento en las últimas posiciones. "Si hubiésemos ganado el lunes por la noche (empataron 1-1 ante el West Brown) estaríamos 13º. No es una gran brecha, pero las victorias son difíciles en la Premier League" declaró. Maguire siguió valorando el empate ante los "Vinieron a frustrarnos, como hace el West Brown. Fue por pequeños márgenes (el empate), pero los pequeños márgenes traen grandes consecuencias en el fútbol".

Jamie Vardy ante el City durante la temporada pasada (lcfc.com)

Para Maguire el inicio de temporada no fue tan malo: "si miramos hacia atrás, al comienzo de la temporada, no creo que las actuaciones hayan sido tan malas. Sí, en Huddersfield y Bournemouth comenzamos lento y no fuimos nosotros, y el lunes por la noche fue difícil subir el ritmo".