Previa Huddersfield - Manchester United: Reencuentro tras 45 años

Google Plus

Turno para el Manchester United de visitar el John Smith´s Stadium. Será la primera vez en la historia que los diablos rojos pisen el verde donde el Huddersfield juega al fútbol desde 1994. Y es que si bien es cierto que ambos equipos se han enfrentado hasta en 45 ocasiones, también lo es que no se ven las caras precisamente desde hace 45 años. Ha llovido mucho desde entonces. Por ello, no hay duda de que el choque tendrá un aura de pasado que vuelve a ser presente. Un aura de cierta historia.

El Huddersfield solo ha perdido un partido en casa en lo que va de Premier League

Además de ser un encuentro especial por el longevo espacio en el tiempo que ha transcurrido desde el último Huddersfield-Manchester United, tanto el cuadro del estadounidense Wagner como el de Mourinho se juegan tres puntos muy importantes. Los Terriers no ganan en la competición doméstica desde finales de agosto y ya van seis partidos sin conocer victoria (3 empates y 3 derrotas). Una racha negativa que les sitúa duodécimos en la tabla clasificatoria y a solo tres puntos de la zona de descenso. Ante el United, tendrán la oportunidad de resarcirse y de volver a la senda de la victoria. No será fácil, pero el Huddersfield, a pesar de no estar en su mejor momento, solo ha perdido en casa ante el Tottenham.

El Manchester United, por su parte llega al juego en un momento más que dulce. Tres de tres en Champions League, competición en la que ya acarician el pase a octavos de final, y segundos en Premier League a dos puntos de su vecino el Manchester City tras empatar con el Liverpool (0-0) en un partido muy peleado. Intratables, imbatidos, competitivos. Así se sienten los pupilos de Mou a estas alturas de temporada. Con la confianza por las nubes y con una afición volcada con los suyos, que tras vagar en la mediocridad durante varios años, ha vuelto a ser el equipo temido y respetado que históricamente siempre ha sido. Sumar tres puntos ante el Huddersfield y una derrota de los de Guardiola significaría para el United colocarse primero en la clasificación.

El John Smith's Stadium se prepara para recibir al United | Foto: Premier League.

A por otro récord

Varios son los récords pulverizados por el Manchester United desde que José Mourinho firmara como entrenador. Muchos de ellos en el transcurso de la presenta campaña y tanto a nivel colectivo como a nivel individual. En esta ocasión, los diablos rojos tienen la oportunidad de apuntarse para sí un hito que jamás nadie ha conseguido en la Premier League: No encajar gol en ocho partidos de los nueve primeros de liga. De Gea solo ha tenido que recoger el balón del fondo de las mallas en dos ocasiones, las dos en el choque que enfrentó a los de Mou con el Stoke City de Jesé y que acabó en empate (2-2).

Rashford, apto para la batalla

El joven delantero inglés, que con su solitario gol dio la victoria a su equipo el pasado miércoles ante el Benfica, está listo para jugar mañana después de que en el Estadio da Luz tuviese que ser sustituido por lo que parecía ser un problema de rodilla. Según ha dicho Mourinho en rueda de prensa, Marcus será de la partida -falta saber si de inicio- ante un Huddersfield que tiene las bajas de Philip Billing, Collin Quaner y Kasey Palmer. Sí podrá contar David Wagner con su mejor hombre arriba, Steve Mounie, que después de permanecer fuera más de un mes vuelve a los terrenos de juego. Esta puede ser la pizarra por la que apuesten los técnicos.

Posibles alineaciones