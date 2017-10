Wenger: “Solo puede haber una temporada positiva si todos estamos detrás del equipo hasta el final”

Wenger durante un entrenamiento | Fotografía: Arsenal

Gran oportunidad la que tiene el Arsenal para cambiar esa mala dinámica ante equipos punteros de la clasificación. Tras no conseguir la victoria ni ante el Liverpool ni frente al Chelsea, los Gunners puedes sumar tres puntos ante un Everton que camina sorprendentemente mal en este arranque de Premier League. Ronald Koeman, muy discutido tras las dos victorias del equipo en los ocho partidos ligueros, se puede jugar el puesto ante su homólogo en el banquillo londinense, un Arsène Wenger que respira algo más aliviado tras una nueva victoria en la UEFA Europa League que deja a los suyos muy cerca de la siguiente ronda. Sin tiempo prácticamente para digerir ese trabajado y costoso triunfo frente al Estrella Roja en Serbia, el alsaciano se puso delante de los micrófonos para repasar el momento del equipo, las altas y bajas y, como no podía ser de otra manera, el partido frente al Everton.

Un Everton del que, por cierto, no se fía a pesar de que los Toffees estén en el 15º puesto de la tabla, más cerca del descenso que de los puestos que se antojaban como suyos antes del inicio del año. Reconociendo que su intención es la de “reforzar la posición liguera”, Wenger no cree que sea o no un buen momento para visitar Goodison Park: “Después de un resultado negativo queremos responder muy rápido. Si es o no un buen momento para enfrentarse al Everton solo podría decirlo después del partido. Antes del encuentro nunca sabes lo difícil que será, pero te preparas para dar lo mejor y mentalmente para enfrentarte a un equipo que jugará muy bien”. Sobre la situación de Koeman en el banquillo de los de Liverpool, Wenger sabe de buena mano que eso es algo que viene en el contrato de entrenador: “Es parte de nuestro trabajo y está relacionado siempre con los últimos resultados. Tiene la suficiente experiencia como para lidiar con eso, aunque desafortunadamente es algo que está ahí”.

"Los aficionados tienen una idea preconcebida de que la temporada no va a ser buena"

En cuanto a lo que a su equipo se refiere, el francés sabe que la victoria del jueves puede ser determinante para olvidar el traspiés en Watford: “Es bueno estar en una posición cómoda para clasificar. Uno desea hacer el trabajo lo antes posible. También queríamos responder tras la derrota ante el Watford con un resultado positivo porque rápidamente eso se convierte en una carga”. Una carga puede ser para una afición a la que Wenger no se cansa de mandarle mensajes para que animen al equipo hasta que haya finalizado el encuentro: “Uno siempre piensa en preparar a su equipo lo mejor posible. Lo que estoy seguro es que los aficionados tienen una idea preconcebida de que la temporada no va a ser buena. En el fútbol, incluso los grandes equipos, tienen buenos y malos partidos, por eso lo más importante al final del día es convencer a tus aficionados de que la temporada no depende de uno o dos partidos”.

Contundente, como siempre con este tema, sigue con su alegato frente a una grada que le está cuestionando mucho en los últimos años: “Solo puede haber una temporada positiva si todos estamos detrás del equipo hasta el final. Entonces se aceptan los veredictos. Lo que no se puede es animar y dejar de hacerlo. El deporte de alto nivel exige un compromiso constante en todos los frentes, porque si no es muy difícil ganar partidos. Entiendo que la gente no esté contenta cuando no ganas, pero mientras el partido continúe, quiero que la gente esté detrás del equipo”.

"Ser profesional es dar el cien por cien mientras estás en un lado"

De la misma forma, el entrenador del Arsenal encaró otro de los temas más espinosos de este inicio de temporada, la renovación de Mesut Özil. El rendimiento del alemán al término del pasado año fue bastante cuestionado, pero su inicio de curso no lo está siendo menos. Entre lesiones y bajas calificaciones cada vez que se viste de corto parece estar perdiendo no solo el sitio en el once titular, sino que parece estar incluso lejos de continuar en el vestuario Gunner. Pidiéndole compromiso sin ningún reparo, su técnico se atreve, incluso, a mandarle algún que otro mensaje: “Ser profesional es dar el cien por cien mientras estás en un lado. Por lo demás, salimos muchas veces de este tipo de situaciones. Cuando un jugador juega en el Arsenal, su compromiso no puede vincularse a la duración de su contrato, solo tiene que estar relacionado con la responsabilidad y la ambición dentro del terreno de juego”.

Pues desconociendo si el alemán será de la partida o no ante el Everton, los que sí parecen recuperados y listos para el choque son Alexis, Koscielny y Ramsey, todos ellos confirmados por Wenger para entrar en un once inicial que será muy distinto al del pasado jueves. Por su parte, Welbeck seguirá fuera por “un problema en la ingle que le mantendrá apartado entre dos o tres semanas”, algo que le hace admitir al francés que no volverá hasta pasado el próximo parón por selecciones. Otro que se perderá los siguientes partidos será Mustafi, al igual que un Ospina que no está teniendo demasiadas oportunidades este año: “Mustafi no volverá antes del parón internacional, y Ospina tampoco. Lo de Ospina no es malo, es un grado uno de un problema en la ingle, pero lo de Mustafi sí es algo peor”. Chambers también será baja. Así pues, termina una de las ruedas de prensa más contundentes de Arsène Wenger en los últimos años al frente del Arsenal.