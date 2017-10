Bilic: "Asumo toda la responsabilidad de la derrota"

Slaven Bilic | Foto: whufc.com

Las cosas por la ciudad de Londres no van del todo bien; concretamente en el Oeste de la capital inglesa, donde juega el West Ham. 'The Hammers' no han comenzado la temporada de la mejor manera posible. Solo han conseguido sumar ocho puntos de 27 posibles. Anoche fueron arrasados por el Brighton, que conquistó el Olímpico de Londres, venciendo por cero goles a tres. El doblete de Murray (un gol en cada parte), y el gol al límite del descanso de José Izquierdo, acabaron con todas las esperanzas de los locales.

El propio Bilic no fue capaz de explicar la derrota: "No tuvimos el rendimiento necesario. Los goles nos condenaron. El primer gol a los 10 minutos de partido, y el segundo gol justo antes del descanso, acabaron con nosotros". Entre el primer gol y el segundo, los locales dominaron el encuentro, llegando a tener ocasiones claras pero que no supieron materializar. El Brighton se mostró muy sólido y serio en defensa, impidiendo cualquier posibilidad de perforar su portería.

"Como entrenador, asumo toda la culpa de lo ocurrido esta noche".

"Es muy difícil que pueda decir algo inteligente y con sentido ahora mismo. Todo lo que puedo decir es que fue muy decepcionante y frustrante" decía Bilic con una expresión triste e incrédula. "Todos queríamos ganar; pero esto ya nos pasaba el año pasado, cuando pensábamos que estábamos preparados para partidos como este, (sin menospreciar a nuestro rival), pero terminábamos 'estrellándonos' debido a un exceso de confianza. Jugamos un buen partido; incluso con el 0-1 supimos mantener la compostura. Pero el 0-2 terminó anulándonos, y acabó con nuestras esperanzas de darle la vuelta al marcador".

West Ham vs Brighton | Foto: Twitter: @WestHamUtd

"No encuentro un motivo claro por el cual perdimos esta noche. Realizamos una muy buena semana de entrenamiento y conseguimos que los jugadores volvieran a estar en forma, pero no fue suficiente". Más allá del partido, Bilic fue preguntado acerca de su continuidad en el equipo: "Está claro que no estamos en la mejor situación actualmente. La directiva tomará la decisión que mejor crea conveniente. Solo puedo decir que hemos estado en situaciones semejantes y hemos conseguido salir hacia adelante. Como entrenador no pienso esconderme, y pienso asumir todo lo que sea responsabilidad mía".

Tras la derrota, el West Ham se complica, ya que una victoria del Leicester le haría meterse en puestos de descenso. Dos victorias y dos empates en nueve jornadas, hace que salten las alarmas en el club londinense, ya que deberán buscar una solución para darle la vuelta a la situación. El primer paso consiste en analizar los fallos cometidos ante el Brighton, y preparar una nueva semana de entrenamientos para coger más forma si cabe, y estar preparados al cien por cien para enfrentarse al Tottenham de Mauricio Pochettino.