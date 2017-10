Previa Everton - Arsenal: Demasiadas ausencias para tanta necesidad

Google Plus

Atractivo choque en las afueras de la siempre imponente ciudad de Liverpool. Tanto Everton como Arsenal solo piensan en llevarse los tres puntos si no desean quebrarse la cabeza más de lo que les gustaría. Y es que tras ocho jornadas de campeonato doméstico, azulones y rojos han pinchado un total de seis y cuatro veces, respectivamente. Una barbaridad para las alturas de la sesión en la que nos encontramos.

Las estadísticas acompañan al rocoso Arsenal

Por ello, la vez número 51 en la que las dos míticas escuadras se verán las caras será trascendental a la hora de afrontar un calendario que se presenta demasiado ajetreado con motivo de los compromisos continentales en Uefa Europa League, junto a la Carabao Cup, aunque de notable menor importancia. Tirando de precedentes, los Gunners se triunfan sin ninguna duda. En 30 ocasiones han sabido llevarse el gato al agua, cediendo 7 partidos y empatando, por consiguiente, en 13 citas.

Pero esta no será una cita más. Goodison Park se vestirá de gala como buen domingo que se presenta para intentar sacar de la complicada situación a su equipo. Aunque no será fácil, puesto que las seis bajas de los Toffees obligará a Ronald Koeman a activar a las rotaciones. De igual modo ocurre en el cuadro londinense, donde igualan el número de jugadores que no se encuentran disponibles.

El último encuentro entre ambos fue victoria de Arsenal por 3-1 en el Emirates | Foto: PL.

Salir del pozo

Sí o sí. No cabe otra opción. El Everton ha conseguido tan solo 8 puntos de las 24 posibles, lo cual le ha llevado a dormir esta semana en la decimosexta posición de la tabla, a dos puntos del temible descenso a Championship. Obviamente, aún queda muchísimo camino por recorrer, pero ganar a un rival como el Arsenal podría suponer la dosis necesaria de optimismo para enfilar las siguientes semanas. Sobre todo tras la reciente derrota ante el Olympique de Lyon, que dejó muy malas sensaciones en la escuadra del holandés.

Precisamente Ronald, señalado como principal culpable de la situación, se encuentra ante todo un laberinto con pocas salidas al tener que hacer frente a las ausencias de Ross Barkley, Yannick Bolasie, Funes Mori, Aaron Lennon, Seamus Coleman y James McCarthy. Casi nada. Un reto al alcance de muy pocos. Pero falta de calidad y fundamentos no le faltan al míster Toffee.

Reencontrarse cuanto antes

Tampoco es que esté siendo la temporada más brillante en los del norte de Londres. Otro año más con Arsène Wenger al mando parecen destinados a la aburrida continuidad sin poder luchar por la tan querida Premier League. Y así lo aparenta. Los pinchazos ante el Stoke City y Watford lejos del Emirates han hecho que el Arsenal ya esté a nada más y nada menos que nueve puntos del líder, el impecable Manchester City.

El tiempo aprieta. Casi ahoga. Bien lo sabe el entrenador francés, que al igual que el ya mencionado tulipán, tiene ante sí, la complicada decisión de armar once jugadores de rotación, aunque de suficiente calibre, para la batalla dominical. Santi Cazorla, Calum Chambers, Shkodran Mustafi, David Ospina y Krystian Bielik. Los seis nombres que no han entrado en la convocatoria por problemas físicos, en la mayoría de ellos, lesiones. Difícil tarea para un experimentado natural de Estrasburgo que nada más tiene en la cabeza que repetir la victoria por dos a cero cosechada el año pasado.

Acabar con la sequía

Dominic Calvert-Lewin y Alexandre Lacazette apuntan a ser las dos piezas en la delantera de uno y otro bando. También es un día esencial para ellos, pues ambos continúan sin conocer el gol durante este mes de octubre a pesar de la gran cantidad de minutos que han podido gozar.

Los extremos han tenido que salir al rescate

El francés, 212, suficientes para comprender por los momentos que está pasando el Arsenal. Algunos más el joven ariete inglés, que llega hasta los 238. Sea como fuere, ha llegado la hora de revertir la situación.

Posibles alineaciones Everton - Arsenal