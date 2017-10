Tottenham vs Liverpool en vivo y en directo online en Premier League 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Tottenham vs Liverpool

El último encuentro entre estos dos equipos fue el 11 de febrero, ese partido se disputó en Anfield Road y terminó 2-0 a favor del Liverpool; Sadio Mané anotó ambos goles en dos minutos, al 16' y al 18'.

El árbitro del partido será Andre Marriner, el colegiado nacido en Birmingham y de 46 años de edad, debutó en la Premier en el 2002 y tiene una media de 3 tarjetas amarillas por encuentro desde entonces.

El encuentro será disputado en el mítico estadio de Wembley, que cuenta con capacidad para 90 mil espectadores. El Tottenham juega de local en esta cancha mientras está construyendo su nuevo estadio. Este es el feudo de la selección inglesa y donde se disputan las finales de las copas.

Tottenham vs Liverpool en vivo y en directo online.

El Liverpool llega inspirado a este partido tras la victoria 0-7 ante el Maribor por la Champions League. Esa fue la mayor victoria a domicilio de la historia de los reds en la competición europea, lo que les da un envión anímico importante para este encuentro.

Por su parte el Tottenham viene de conseguir un empate en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, los dirigidos por Pochettino hicieron un gran partido en la capital española y se convencen cada vez más que están al nivel de los mejores equipos de Europa.

Foto: Uefa.com

Atentos a: Mohamed Salah, el egipcio tras conseguir la clasificación al Mundial con su selección volvió al Liverpool con la confianza por los cielos, está en un momento de forma importante y, debido a su velocidad y precisión de cara a gol, es un jugador diferencial para el ataque de los reds.

Foto: Tottenhamhotspurs.com

Atentos a: Harry Kane, el centro delantero de los Spurs es uno de los atacantes más en forma del planeta, está viviendo su mejor momento, fue electo como el mejor jugador del pasado mes y todos los ataques de su equipo pasan por sus pies.

Foto: Liverpoolfc.com

Antes del partido Klopp habló sobre su plan: "Kane influye mucho en el juego cuando no está marcando, pero no podemos enfocarnos solo en él, Dele Alli está por todas partes, Eriksen tira desde todas partes o da pases decisivos, tenemos que ocuparnos de todos y no solo de Harry".

Pochettino también habló sobre este encuentro: "Son un gran equipo, con un gran entrenador, tienen mucha calidad y velocidad arriba, será importante que estemos concentrados en las transiciones ataque-defensa. Siempre es duro jugar contra el Liverpool".

Esta fue la última victoria de los Spurs como local ante el Liverpool, fue el 28 de noviembre del 2012 y los goles los anotaron Lennon y Bale, el galés también anotó un gol en contra.

En la Premier League estos equipos se enfrentaron 50 veces, siendo los reds dominantes de la serie con 23 victorias, 13 por parte del Tottenham y 14 empates.

Este fue el último partido del Liverpool como visitante en la Premier League, donde visitó al Newcastle United en St James Park, el resultado fue un empate a uno, los goles fueron de Coutinho por los reds y de Joselu.

Tottenham vs Liverpool en vivo y en directo online.

El Liverpool se ubica actualmente en la octava posición de la Premier League con 13 puntos. En condición de visitante el equipo de Klopp ha disputado cuatro encuentros y solo consiguió una victoria, ese fue un 2-3 ante el Leicester City en el King Power Stadium.

El último encuentro del Tottenham como local fue también la primera victoria que consiguieron los dirigidos por Pochettino en su campo. Los Spurs sufren en Wembley y los resultados en esa cancha así lo demuestran, cuatro partidos, una derrota, dos empates y sólo una victoria.

El Tottenham se ubica en la tercera posición de la tabla, en caso de ganar alcanzaría al Manchester United en la segunda casilla. Los Spurs actualmente tienen 17 puntos, pero como local solo consiguieron 5 de 12 posibles, mientras que de visitante tiene puntuación perfecta.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Tottenham vs Liverpool, perteneciente a la novena jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en Wembley a partir de las 17:00 horas.