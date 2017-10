Roy Hodgson: "Hicimos un buen partido pero no aprovechamos nuestras oportunidades"

Roy Hodgson dando ordenes a sus jugadores en el encuentro frente al Crystal Palace./ Foto: Página oficial del Crystal Palace.

El Crystal Palace obtuvo una nueva derrota en los últimos del partido después de que Mikel Merino anotara el gol de la victoria para el Newcastle. Tras esta nueva derrota el entrenador del Crystal Palace Roy Hodgson salió a declarar en rueda de prensa lo siguiente:

"No tiene sentido sentirse mal porque el fútbol es así. No siempre obtienes lo que mereces. Hubiera estado más decepcionado si el rendimiento no hubiera sido tan bueno como hubiera esperado, así que cuando das un buen rendimiento siempre esperas conseguir tu recompensa, pero en esta ocasión no la conseguimos".

"No es la primera vez en mi vida que veo que un equipo que he entrenado lo hace lo suficientemente bien como para no obtener un buen resultado. Lo importante para mí es que los jugadores que están decepcionados en este momento, no pierdan la confianza, que fue impulsada por la victoria ante el Chelsea. Hubo muchos aspectos de nuestro juego y periodos en el juego en los que hicimos más que suficiente para salir de St James Park con una victoria hoy.

"Lo que tenemos que hacer es no venirnos abajo por haber perdido y seguir creyendo en este equipo y seguir mejorando, de esta forma obtendremos resultados pronto igual que lo conseguimos en casa frente al Chelsea. La semana pasada dimos un buen rendimiento y obtuvimos una victoria merecida. Hoy también jugamos bien pero esta vez no pudimos lograr los tres puntos. No se puede ganar siempre por jugar bien."

También hablo sobre jugadores que no pasan por su mejor momento, como es el caso de Loftus-Cheek y Van Aanholt.

"No creo que haya sido un punto de inflexión, pero fue una oportunidad para nosotros de ganar el partido, donde Loftus realizó un centro al que Van Aanholt no consiguió llegar y marcar el gol que nos ponía por delante. Hubiera sido bueno si hubiéramos podido marcar ese gol porque definitivamente nos hubiera dado un resultado positivo incluso si hubiesen empatado. Pero con 0-0 todo puede pasar y ellos en la salida de un corner, tuvieron suerte que un rechace le cayera en buena posición a Merino, que hizo un gran disparo al que nuestro portero no logró llegar".

Hodgson, después de hacer autocrítica sobre el partido de su equipo, quiso destacar algunos aspectos positivos de su equipo.

"Definitivamente veo resultados en el equipo que en el futuro nos ayudarán a mejorar. Estamos recuperando a algunos jugadores: Zaha es un impulso enorme y Benteke no está muy lejos de volver. Estos jugadores seguro que harán que el equipo crezca y en el futuro volver a estar en el lugar que nos merecemos. Hay 29 partidos por delante, conseguimos ganar al campeón de la Premier y frente al Newcastle hubo tramos en los que jugamos mejor que ellos. A pesar de ello no logramos ganar pero el proximo partido en casa volveremos a luchar por una nueva victoria".

El próximo partido del Crystal Palace se disputará en su campo frente al West Ham. Buen partido de fútbol entre dos equipos que no están en su mejor momento y que necesitan los 3 puntos como sea para poder alejarse del descenso.