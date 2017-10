Jürgen Klopp: ''La responsabilidad es 100% mía''

Google Plus

Klopp saluda sus jugadores tras su derrota ante el Tottenham. Foto: Getty Images.

Una nueva oportunidad se le ha escapado al Liverpool para poder enganchar los puestos de arriba. Perder ante el Tottenham era factible, pero ser goleados dando una imagen pobre en defensa es lo que más le preocupa al entrenador, que piensa que no ve reflejado los entrenamientos a nivel defensivo en el campo.

''Hoy no puedo decir nada positivo del partido para nosotros'' El Liverpool no estuvo a la altura ante un rival directo que pudo haber hecho más goles. Los reds, que venían de golear al Maribor en Champions League han bajado de la nube y se ha encontrado con un problema incapaz de superar en lo que va de temporada. Pero el ex del Borussia Dortmund se autoculpa por el planteamiento hecho de cara al partido, pues al cuarto de hora, su equipo ya iba perdiendo 2-0 y la desventaja era insostenible.

Klopp afirma que la derrota es más responsabilidad de ellos mismos que logros del rival: ''Toda la actuación del equipo en el partido es completamente culpa nuestra. El Tottenham es muy bueno, y sabíamos que iban hacer un partidazo, pero les hicimos el trabajo fácil. Y es más demérito nuestro que mérito de ellos'', así de crítico se mostró el entrenador, visiblemente disgustado.

Klopp se sintió frustrado después del partido. Foto: Getty Images.

Después comentó el fallo de los goles encajados de su equipo: ''El primer gol fue un pequeño lanzamiento y no estuvimos allí para defenderlo. Era increíblemente fácil de defender, sólo había que cerrar los espacios, pero acabó siendo defensivamente malo, malo, malo. El segundo gol en contra fue un contraataque, cuando la pelota pasa por Dejan Lovren ya es demasiado tarde. La única manera de solucionarlo es seguir trabajando, este gol no hubiera pasado si yo hubiera estado en el campo''. Analizó los goles de de Kane y Son Heung-Min.

''Nuestros objetivos era atacar y tuvimos nuestras oportunidades, pero eso hoy no hay nada de qué hablar. Nuestro tercer gol encajado fue en una situación completamente abierta. Cometemos faltas, muchas faltas. No podemos seguir con estos errores, pero la culpa es completamente mía, yo soy el responsable de esta derrota al 100%''.

''Ya se ha acabado el partido. Vinimos aquí con la intención de sacar un buen resultado y al segundo ya no tuvimos un buen resultado. Estamos donde estamos donde estamos, nos merecemos esto. No quiero decir algo positivo sobre nosotros hoy. Tienen razón todo lo negativo que están diciendo sobre nosotros''. El Liverpool acaba la novena jornada en la novena posición de la tabla a tres puntos de los puestos europeos.

Por último, Klopp acaba diciendo: ''Tenemos que demostrar que somos mejores defendiendo de lo que hemos mostrado hoy. Cada trabajo es claro, pero hoy no lo hicimos y vamos a arreglarlo''. El entrenador de mostró duro y contundente después del choque contra el Tottenham. La próxima semana tiene la oportunidad de arreglarlo contra el Huddersfield en Anfield.