Inglaterra anhela afianzarse con nuevas certezas en la Copa del Mundo Sub 17

Rhian Brewster durante el partido ante Estados Unidos (Fotografía: Getty Images/ FIFA)

La selección inglesa participa por cuarta vez de la Copa del Mundo Sub 17, los tres leones quedaron encuadrados en el grupo F junto con Irak, México y Chile. Además superaron sin contratiempos la primera ronda con tres victorias al hilo.

En las rondas de eliminación directa, se impuso 5-3 en la tanda de penaltis ante Japón y goleó categóricamente por 4-1 a Estados Unidos. Cuatro de los cinco partidos los disputó en Calcuta, la justa mundialista de la categoría que se está disputando en la India nos ha brindado nuevos momentos emocionantes. El miércoles 25 de octubre se enfrentará ante Brasil en Gauhati en el marco de la primera semifinal.

Rhian Brewster, el delantero estrella de los tres leones y Liverpool Sub 23, apunta a conquistar la justa mundialista juvenil en territorio indio. Anotó un triplete ante los estadounidenses y aseguró que no tiene miedo de ningún rival: “Es verdad, he desaprovechado muchas ocasiones, aunque anoté un triplete. Anhelo conquistar el título mundial y siempre será nuestro principal objetivo. Nos da igual quien sea el rival, los muchachos de la sub 20 son nuestra inspiración y nos encantaría ganar un nuevo torneo juvenil”. La figura de la selección inglesa se mostró muy feliz en la entrevista que le concedió al máximo ente rector del fútbol mundial.

La “Canarinha” será el escollo a superar entre las cuatro mejores en el plano internacional, tricampeona mundial de la categoría y participó dieciséis veces. Inglaterra deberá replantear su estrategia y ser más cuidadosa puesto que afrontará el desafió más importante de los últimos treinta años.

Inglaterra en el presente año ganó la Copa del Mundo Sub 20 celebrada en Corea del Sur y el Torneo Esperanzas de Toulon. Los creadores de este maravilloso deporte sueñan con sumar su tercer título juvenil al hilo. El futuro será prometedor a largo plazo, los tres leones continúan afianzándose desde sus bases formativas.

¿Inglaterra podrá concluir el 2017 con otro título juvenil? en este hermoso deporte todo es relativo, la selección inglesa ha disputado cinco encuentros en la India y aspira concluir de la mejor manera posible el presente año. La Copa del Mundo Sub 17 en la India será el mejor parámetro para poner a prueba el nivel competitivo de esta talentosa generación juvenil.