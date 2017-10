Swansea vs Manchester United en vivo y en directo online en Carabao Cup 2017

Google Plus

Liberty Stadium. Foto: Chelsea

El encuentro se disputará en el Liberty Stadium, con capacidad para poco más de 20.000 espectadores.

Rashford, frente al Swansea. Foto: Manchester United

Por parte del United, Rashford podría ser el jugador más determinante. El internacional inglés podría conseguir continuidad esta temporada, con respecto a sus alternancias con Martial, y dar un paso al frente.

Abraham celebrando su último gol. Foto: Swansea

Tammy Abraham es uno de los jugadores más en forma del Swansea. Consiguió un doblete ante el mismo Huddersfield y es la principal amenaza goleadora de los galeses.

Antes del partido ante el Huddersfield, Mourinho restó importancia, con impotencia, a la cantidad de jugadores lesionados de su plantilla.

No obstante, el centrocampista francés está lesionado y no tiene programada ninguna fecha de regreso, por lo que no podrá disputar el partido ante el Swansea.

Pogba celebra con partial su gol ante el Swansea. Foto: Manchester United

Swansea y Manchester United ya se enfrontaron en la segunda jornada de Premier League. Los ingleses se llevaron los tres puntos del Liberty Stadium con claridad, por 0-4, con goles de Bailly, Pogba, Lukaku y Martial.

Mourinho, técnico del United. Foto: Manchester United

Tras ser criticado por su planteamiento frente al Liverpool, Mourinho pagó la derrota ante los Terriers con sus jugadores. El United necesita una victoria en Copa para reforzar la moral de la plantilla.

Por otro lado, el Manchester United también llega al encuentro tras perder en Premier League. Los Red Devils perdieron ante un gran Huddersfield de David Wagner, por 2-1, con goles de Mooy y Depoitre. Rashford recortó distancias a diez minutos del final.

Clement y sus jugadores, en el entrenamiento. Foto: Swansea

Paul Clement se mostró confiado de cara al partido ante los Foxes, pero los visitantes se llevaron los tres puntos a Leicester, con goles de Fernández en propia puerta y Okazaki.

Pese a ganar ante el Huddersfield, el Swansea llega a la eliminatoria tras perder como locales ante el Leicester por 1-2. En la ronda previa de Copa eliminaron al Reading cómodamente por 0-2.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Swansea vs Manchester United, perteneciente a los octavos de final de la Carabao Cup. El encuentro tendrá lugar en el Liberty Stadium a partir de las 20:45 horas.