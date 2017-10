Previa Manchester City - Wolves: los dos líderes se enfrentan mano a mano

Google Plus

El Manchester City está dispuesto a seguir con la racha de victorias. Foto: Getty Images.

Vuelve la Carabao Cup con duelos muy atractivos. Especialmente la del líder de la Premier League contra el de la Championship. Todo un partidazo para unas eliminatorias que aún no está en su fase final. Manchester City y Wolverhampton se unen en un duelo que promete ser interesante.

Claramente el equipo local es el favorito de la eliminatoria. Un Manchester City imparable que quiere seguir cosechando victorias una tras una y superarse a sí mismo en el récord de partidos ganados de manera consecutiva. Todo un ciclón dispuesto a seguir pasando de eliminatoria para llegar una nueva final. Pero queda mucho para ello. De momento, los de Pep Guardiola han de eliminar a un correoso rival.

Un rival que está realizando el mismo camino que el City, pero en un nivel inferior. El Wolves es el líder de la segunda división inglesa, la Championship. Todo un equipo lleno de jugadores de gran calidad con un entrenador de Champions League como Nuno Espirito Santo dispuesto a llegar a lo más lejos en este torneo y, como no, a regresar a la Premier League, de momento está en camino.

Camino hacia los récords

El Manchester City de esta temporada ha aprendido la lección y este año no está dispuesto a quedarse sin títulos. Por ello, ha cogido la directa y va como una bala dispuesto a triunfar este año. Ahora toca aparcar un poco la Premier League y la Champions para jugar un torneo bastante emocionante y apetecible para ellos, la Carabao Cup. Y en frente tendrá un equipo, a priori asequible, pero los de Guardiola irán a por todas, como viene haciendo toda la temporada. Además, juega en casa y eso tiene una gran ventaja.

Agüero está a un gol de ser el máximo goleador en la historia del City Además, en este partido se puede dar muchas circunstancias. Será más importante de lo que es siendo una simple eliminatoria de copa. Ya que, si Guardiola cuenta con Agüero para jugar este partido, el argentino podría ser historia del club siendo máximo goleador en toda la historia citizen. En el fin de semana frente al Burnley, el delantero marcó un gol, lo que supuso su gol número 177, igualando al mítico Eric Brook, leyenda del club de los años 20 y 30. Si marcara frente al Wolves, superaría su marca y sería el máximo goleador histórico del club. Y, aunque probablemente Guardiola rote a jugadores menos habituales, seguramente le llegará la oportunidad de jugar el encuentro.

Agüero puede ser el máximo goleador histórico del Manchester City. Foto: Getty Images.

Y no sólo es eso, si el Manchester City es capaz de ganar, sería la duodécima victoria consecutiva, superando el récord de Manuel Pellegrini, incluso dándole más valor a la racha haciéndolo en una misma temporada. Todo un acontecimiento que, sin duda, no quieren dejar escapar la oportunidad. Estos datos son, claramente de un club que ha vuelto a las riendas del triunfo y que están dispuestos a destrozar récords y ser un equipo más que temible.

Un Championship muy respondón

Normalmente un equipo de Premier League es favorito si juega contra un equipo de división menor, y más si es el Manchester City. Pero en este caso, el Wolverhampton tiene también unas armas dispuestas a usarlas, armas letales que le han hecho ser el líder de la Championship con un equipo digno de una categoría mucho mejor.

El Wolves no gana en el Etihad desde hace casi 40 años Y es que este verano, el Wolves comenzó un proyecto más que apetecible gracias al cambio de un nuevo dueño que ha traído dinero para que este club vuelva al sitio que le corresponde, la Premier League. Pero no sólo quiere dar guerra en su categoría, también en la Carabao Cup pretende dar más de un dolor de cabeza. Y le reto de eliminar al Manchester City de los récords se antoja muy interesante para ellos. Eliminarles sería un gran aviso para los que equipos que se enfrenten a ellos, pues no es casualidad la posición del Wolves.

La plantilla con la que cuenta este equipo tiene jugadores que bien puede jugar en categorías superiores. Para empezar, el técnico es Nuno, un entrenador que estuvo no hace mucho dirigiendo al Valencia en Champions League. En cuanto a sus jugadores, cuenta con nombres como Diogo Jota (estuvo en el Atlético de Madrid), Ruben Neves (les costó casi 18 millones de euros) o N'Diaye. Todo un gran equipo repleto de portugueses que no se rendirán muy rápido en el Etihad.

El Wolves quiere dar la sorpresa en el Etihad. Foto: Getty Images.

Cómo han llegado hasta aquí

Por ser de una categoría inferior, el Wolves ha tenido que disputar más rondas previas para llegar a la cuarta ronda. Los leones ganaron en la primera ronda al modesto Yeovil con un ajustado 1-0. En la segunda ronda tuvo que jugar contra un 'Premier League' que dio uno de las sorpresas de esa eliminatoria, pues apeó al Southampton en St. Mary's por 0-2 gracias a los goles de Batth y Wilson; y en la ronda anterior a ésta jugó contra un equipo de su misma categoría dónde sufrió de lo lindo, ante el Bristol tuvieron que llegar a la prórroga, dónde un gol de Enobakhare en el minuto 98 les hizo llegar hasta aquí.

Más corta es la trayectoria de los hombres de Guardiola, dónde empezaron su andadura en la ronda anterior a ésta eliminando al West Brom por 1-2 con doblete de Sané.

Datos y estadísticas

El árbitro del encuentro es Kevin Friend, colegiado de 46 años que pita en la Premier League y ya ha dirigido esta temporada los partidos de liga Liverpool-Crystal Palace, West Ham-Huddersfield, Arsenal-Brighton y Southampton-Newcastle. Con lo cual, será la primera vez que dirija a estos dos equipos en esta temporada.

Desde que el Wolves descendió a la Championship en el año 2012, ambos equipos no han vuelto a enfrentarse en un partido. Pero el Manchester City no pierde contra ellos desde hace ya siete años con Mancini como entrenador citizen. El equipo perdió 2-1. Pero sí que ha llovido bastante desde la última victoria del Wolves en el campo del Manchester City, nada más y nada menos que hace 38 años que no ganan ahí, su última victoria fue 2-3. Todo un reto para acabar con una sequía de victorias en el Etihad bastante larga.

Posibles alineaciones