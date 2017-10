Previa Arsenal – Norwich: sin tiempo de respirar

Google Plus

Sin tiempo de respirar. Así llegan ambos equipos a este compromiso de la siempre conocida Copa de la Liga. Con apenas poco más de 48 horas de descanso desde que finalizaran sus respectivos compromisos ligueros del pasado fin de semana, Arsenal y Norwich se plantan en los octavos de final de la Carabao Cup. Los Gunners, que llegan con la moral por las nubes tras derrotar al Everton en Goodison Park, finalizaron ese encuentro sobre las 16:30 horas del pasado domingo. Al ya mencionado poco tiempo para recuperar hay que añadir el exigente calendario al que está sometido el conjunto de Arsène Wenger, quien, por cierto, saca pecho de la gran amplitud de su plantilla. Por su parte, el Norwich dispone de algunas horas más, pues su partido de Championship comenzó a las 13:00 horas del pasado 22 de octubre. No obstante, a ese condicionante hay que unirle una agenda que apenas tiene compromisos cada siete días.

El momento clave

El conjunto del Emirates Stadium está en uno de los primeros momentos importantes de la temporada. El hecho de jugar, precisamente, en el Emirates Stadium sus tres próximos partidos, abre un panorama completamente distinto a un conjunto que se juega gran parte de sus aspiraciones en tres competiciones en poco más de diez días. Primero llega este encuentro ante el Norwich en la competición copera. Después, llegará un Swansea que no ha comenzado del todo bien una Premier League en la que los Gunners quieren seguir escalando posiciones para, finalmente, medirse a un Estrella Roja al que ya derrotaron en Serbia y frente al que quieren sellar su pase a la siguiente ronda del torneo europeo. Partidos, todos ellos, con la afición a favor. Partidos, todos ellos, importantes para el devenir del Arsenal pasado ya el primer tramo del curso.

Wenger viene de dar un toque de atención a Özil y a la afición

No obstante, el hecho de tener a la afición delante no se sabe muy bien si es lo mejor para este Arsenal, pues el divorcio grada-Wenger parece seguir viviendo unos crudos episodios. Contundente como pocas veces se le recuerda, el técnico alsaciano criticó con fuerza a aquellos que se suben al carro cuando las cosas van bien y solo critican cuando se produce una derrota como la acaecida frente al Watford hace ya dos jornadas ligueras. Instando a todos a animar mientras quede tiempo, el entrenador del Arsenal tiene la sensación de que muchos creen antes de que comience a rodar el balón que el equipo va a perder, que no va a hacer buena temporada y que se va a vivir un calvario como en cursos pasados.

El otro gran receptor de su contundente mensaje fue Mesut Özil, un futbolista venido a menos en los últimos años que había comenzado la temporada realmente mal. Las lesiones y el poco rendimiento sobre el césped abrieron un debate en el que los rumores sobre su posible salida cansaron a un técnico que expresó su deseo de que el alemán siga rindiendo mientras pertenezca a la institución Gunner. Quién sabe si fuera por eso o no, lo cierto es que, en ese ya mencionado partido ante el Everton que acabó en 2-5 para los de Londres, el internacional por Alemania dejó una de sus mejores versiones, anotando un gol y dejando innumerables destellos de la calidad que atesora. El hecho de venir con la moral por todo lo alto y contar con una plantilla amplia y de garantías es la principal baza de un conjunto que, como en todas las competiciones, aspira a lo máximo.

Lacazette celebra con Özil su gol frente al Everton | Fotografía: Arsenal

Objetivo: aguantar la racha

Si el Arsenal llega realmente bien a este partido, no se puede decir menos de un Norwich City que ya encadena nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota. Seis victorias y tres empates, con diez goles a favor y tres en contra, dejando su puerta a cero en seis de esos nueve choques, son los causantes de que los Canaries se hayan posicionado sextos, con 22 puntos, los mismos que el quinto clasificado y apenas siete menos del líder, el Wolverhampton. Su deseo, claro. Volver a la máxima competición inglesa, esa que abandonaron tras quedar decimonovenos, con 34 puntos, en la temporada 2015/2016.

El Norwich es el quinto equipo de Championship que menos goles anota

El aura de equipo grande ya lo tienen, ahora falta acumular los datos. Aunque es cierto que la racha en los últimos encuentros es incuestionable, la falta de efectividad arriba es lo que está trayendo de cabeza a su técnico, el alemán Daniel Farke. Los de Carrow Road son el quinto equipo que menos tantos anota, con apenas 13 en los mismos partidos. Esa media de apenas un gol por encuentro es del todo preocupante si no se fundamenta con una buena contundencia defensiva, ese problema que surgió a inicios de temporada dejando al equipo muy tocado. Se plantan en el Emirates Stadium con el deseo de dar la sorpresa. De ser ese equipo efectivo que logre sorprender a propios y extraños para escribir su nombre en letras de oro en el torneo copero.

Maddison celebra su gol ante el Ipswich Town | Fotografía: Norwich

Longitud distinta en el trayecto copero

Muy distintos son los caminos que han traído hasta los octavos de final de la Carabao Cup a ambos equipos. Mientras que el Arsenal, por su condición, tradición y división a la que pertenece, apenas ha disputado un encuentro, el Norwich ya ha jugado hasta tres. Como no podía ser de otra manera, ambos equipos cuentan sus compromisos coperos por victorias. La del Arsenal frente al Doncaster Rovers, un desconocido equipo de League One que resultó más correoso de los esperado a pesar de jugarse el encuentro en el Emirates Stadium. Apenas un tanto de Walcott, que formó parte del revolucionario once inicial de Arsène Wenger, desequilibró un marcador abierto hasta el final para preocupación del público Gunner. Arremetidas en los últimos minutos de los visitantes deterioraron la imagen de un equipo que, aunque superior, tuvo que sudar para pasar a la siguiente ronda.

Llena de épica está, sin embargo, la historia del Norwich en esta edición de la Copa de la Liga. Los Canaries se deshicieron del Swindon Town, de League Two, con una remontada en apenas un cuarto de hora. Impusieron con contundencia su superioridad para anotar tres goles en quince minutos que supusieron el definitivo 3-2 en el marcador. Ya en la siguiente ronda esperaba el Charlton Athletic, uno de los míticos equipos ingleses venido a menos en los últimos años. De nuevo una remontada dejaría el acceso a la siguiente ronda para los de Carrow Road. En el último duelo disputado la victoria llegaría fuera de casa, en el campo de un rival de Championship, el Brentford. El 1-3 con el que se impuso el Norwich reflejó la calidad de este equipo.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol de Walcott ante el Doncaster | Fotografía: Arsenal

Mucha tradición copera

Dos equipos con trayectorias tan arraigadas en el fútbol inglés han dejado innumerables duelos en diferentes competiciones. Enfrentándose un total de 57 veces, los Gunners se han impuesto en el 47 por ciento de las ocasiones. Once victorias para los de Norwich y 19 empates completan una estadística mucho más favorable para los dirigidos por Wenger en el Emirates Stadium. En Londres, de los 29 partidos, 17 han sido para el Arsenal, un 59 por ciento de triunfos que contrasta, y mucho, con el apenas 14, cuatro victorias, del Norwich. Ocho empates completan la estadística. Sin embargo, llama la atención la gran igualdad en el torneo copero. Hasta en cuatro ocasiones se han visto las caras en esta Copa de la Liga, con un reparto de dos victorias para el Arsenal, un empate y una derrota. Además, tres de esos cuatro compromisos se disputaron en la capital británica, con un balance equilibrado de un triunfo para cada uno y un empate.

Arsenal y Norwich ya se han enfrentado cuatro veces en copa

Así pues, poca o ninguna debe ser la confianza que demuestre el Arsenal frente a un rival al que le ha endosado 102 goles por los 56 que ha encajado. Ese total de 158 dianas en los 57 partidos deja un promedio de 2,77 tantos por encuentro, lo que puede ser beneficioso para el espectador neutral dada la gran emoción del encuentro. Sin embargo, fue por la mínima por lo que se dirimió el último ganador de un partido entre estos dos conjuntos. El 30 de abril de 2014, en un partido correspondiente a la jornada 36 de la Premier League, el Arsenal se imponía 1-0 gracias al tanto de Danny Welbeck a la hora de partido.

