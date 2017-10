Previa Tottenham vs West Ham: los derbis siempre hay que ganarlos

Foto: Premier League.

De gala se vestirá, una vez más, el césped del mítico estadio de Wembley cuando el Tottenham reciba al West Ham por la cuarta ronda de la Carabao Cup. El cuadro local llega con un importante envión anímico tras golear al Liverpool, mientras que los hammers, especialmente Slaven Bilic, tienen la obligación de ganar y empezar a enderezar el rumbo de esta campaña.

Un partido con aroma a revancha

El Tottenham venció al West Ham en el London Stadium en la sexta jornada de la Premier League, los jugadores hammers ven en este encuentro la posibilidad de devolver el golpe, así lo hizo saber el atacante Michail Antonio: "Será un enorme encuentro, especialmente luego de que nos vencieron en casa, debemos ir allí y ganarles, tenemos que ser mentalmente fuertes y hacerlo por nuestros fanáticos".

Por su parte, el Tottenham, que empieza a sentirse cómodo en Wembley, podría contar con el regreso de dos jugadores importantes, Danny Rose podría volver a la formación inicial por primera vez desde enero, y Mousa Dembélé, quien estaba fuera por una lesión en el tobillo, formará parte de la lista de 18, según confirmó Mauricio Pochettino en sus declaraciones previas a este compromiso.

La tranquilidad contra la urgencia

Se espera que el Tottenham haga rotaciones en este encuentro, aunque no por eso dejará de buscar el mismo. La ausencia de Harry Kane en el once titular es más que probable pues el centro delantero se retiró el pasado domingo del encuentro ante el Liverpool con molestias, aunque no es algo grave, Pochettino no arriesgará con él, su lugar podría ser ocupado por Fernando Llorente, quien fue titular la semana pasada por Champions ante el Real Madrid.

Los Spurs cuentan con la confianza de un proyecto estable, un equipo con las ideas claras y que está consiguiendo los resultados que necesita para hacer una buena temporada, líderes en Champions y segundos en la Premier, pueden tomar concesiones en este encuentro, dónde Pochettino dijo que dará descanso a todos los jugadores que tengan riesgo de jugarlo.

West Ham venció a Bolton en la tercera ronda | Foto: Carabao Cup.

Por su parte, tras la dura derrota ante el Brighton (0-3), el puesto de Bilic está en juego; Danny Sullivan, copropietario del West Ham, le dio un plazo de dos encuentros para enderezar el rumbo o sería despedido de su cargo, por lo que los hammers deberán jugarse la vida en este encuentro.

El técnico croata confirmó que Adrián será titular, otra buena noticia para los visitantes es la vuelta del centro delantero, Andy Carroll, tras cumplir su partido de expulsión. La duda de Bilic pasa por el estado físico de Michail Antonio, quien recibió un duro golpe en las costillas y es duda para el encuentro.

Encuentros previos

Estos equipos se han enfrentado 148 veces, siendo el Tottenham el dominador de la serie entre ellos con 63 victorias por 49 del West ham, el marcador quedó igualado en 36 oportunidades. El registro goleador indica que los spurs han marcado 242 tantos mientras que los hammers lograron batir las redes en 202 oportunidades.

En los últimos tres partidos de local del Tottenham ante el West Ham se han marcado 14 goles, un promedio de 4.7 tantos por encuentro, aunque este sea su primer enfrentamiento en Wembley, se espera que la cifra goleadora sea algo parecido.

Este encuentro tendrá una lucha importante en las áreas, el Tottenham ante el Liverpool cedió el balón y atacó al contragolpe, pero se espera que para este compromiso tenga la iniciativa y busque tomar ventaja en el marcador lo más pronto posible para hacer que los visitantes jueguen contra el rival y, al mismo tiempo, contra el cronómetro.

Posibles alineaciones