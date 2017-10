Unsworth: "Estoy con muchas ganas de ayudar al Everton"

Google Plus

Tom Davies ya estuvo a las órdenes de David Unsworth en las categorías inferiores. Foto: Getty Images.

El Everton hizo oficial ayer la destitución del técnico Ronald Koeman tras la mala dinámica de resultados del equipo en este inicio de temporada. El 2-5 encajado el pasado domingo ante el Arsenal fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la directiva del club toffee. En su lugar, se ha optado por darle la dirección del equipo a David Unsworth, ex-entrenador del Everton sub-23 y que ya fue técnico interino al final de la temporada 2015-2016 en un partido ante el Norwich City tras el cese de Robert Martinez.

"Estoy muy orgulloso de hacerme cargo de este maravilloso equipo. Prometo dar todo lo que tengo para devolver al Everton a la senda de la victoria", aseguró el entrenador inglés. Unsworth jugó once temporadas en el primer equipo del Everton y ganó una FA Cup en el año 1995.

Este martes por la mañana dirigió su primera sesión de entrenamiento y en la rueda de prensa confirmó que "mis primeras impresiones sobre el equipo han sido muy buenas. Hay algunos jugadores de mi etapa anterior a los que ya conozco". Tom Davies y Jonjoe Kenny ya estuvieron a las órdenes de Unsworth en las categorías inferiores del club.

David Unsworth expresó su deseo de imponer un juego ofensivo con el objetivo de crear más ocasiones. "Tenemos que crear muchas más ocasiones. Hay que ayudar a los delanteros". "Sé cuál es el tipo de juego que quiere ver la afición". Aun así, aseguró que "no cambiaré lo que hacía en el sub-23, tengo un modelo de juego y trataré de imponerlo aquí". "No quiero hacer algo en lo que no creo", recalcó.

Según varios medios, el cargo de Unsworth como entrenador del primer equipo es temporal. Mauricio Pellegrini suena con mucha fuerza como posible recambio, aunque habrá que esperar a un comunicado oficial.

El Everton está en zona de descenso en Premier League con solo dos victorias, es último del grupo E de la Europa League con un punto. En medio de esta crisis de resultados, visita mañana Stamford Bridge con el objetivo de clasificarse para los cuartos de final de la Carabao Cup.