Courtois, sobre la Carabao Cup: "Es una copa y queremos ganarla"

Courtois | Foto: Premier League.

Chelsea enfrentará este miércoles a un conjunto de Everton que llega golpeado tras la salida del entrenador holandés Ronald Koeman. Sin embargo, el portero Thibaut Courtois no pretende que ello saque de foco a su equipo y aseguró que el único objetivo de los Blues es superar a los Toffees.

"Es una copa, y como con cualquier copa queremos ganarla. Queremos llegar lejos. Con lesiones, tal vez no tengamos la posibilidad de rotar mucho, así que tendremos que ver qué equipo coloca el entrenador, pero no creo que sea un momento para relajarse", afirmó el guardametas de cara al choque de cuarta ronda de la Carabao Cup.

"Everton ha estado pasando un mal momento en este últimos tiempo. No creo que estén jugando mal, pero han concedido algunos goles descuidados, y otros equipos han tenido más suerte, pero la Premier League es difícil. Esta es otra competencia y estarán listos para ganarla", añadió Courtois.

En la 3ra ronda Chelsea se despachó de Nottingham con un contundente 5-1 | Foto: Carabao Cup.

"Es un tipo de presión diferente a la de la Champions League, donde nos está yendo bien y queremos mantenernos en la cima del grupo. En la Premier League tenemos que luchar para seguir ganando partidos y la Carabao Cup es otra cosa, así que debemos tratar de dar lo mejor de nosotros mismos y llegar lejos", dijo el belga.

El portero también habló sobre lo sucedido en la victoria de Chelsea ante Watford el pasado fon de semana por Premier, remarcando el espíritu demostrado por el equipo luego de ir 2-1 abajo en el marcador y cargó contra los rumores que señalaban una mala relación del plantel con el entrenador italiano.

"Cuando un equipo tiene malos resultados, lo primero que intentan decir [los medios] es que los jugadores no están contentos y no estamos detrás del entrenador, pero contra Watford luchamos cada momento y luchamos cuando estábamos abajo, para que todos puedan ver que estamos detrás del entrenador", expresó Courtois.

"Esos rumores son fáciles de difundir, pero no creo que sean ciertos. Si alguien no está contento, en lugar de ir a la prensa, creo que lo dirían internamente, por lo que no es cierto. Antes que nada, son los jugadores los que tienen que hacerlo bien en el terreno de juego, así que era importante ganar y luchar", agregó el portero de Chelsea.