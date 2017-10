Pep Guardiola: "Claudio ha sido el hombre del partido"

Google Plus

Claudio Bravo. Foto: mancity

Claudio Bravo se convertía ayer, en el héroe del conjunto "Citizen" en el encuentro ante el Wolverhampton Wanderers, salvando al Manchester City en varias ocasiones. La primera de ellas salvando un uno contra uno en el descuento y más adelante parando dos lanzamientos de la tanda de penaltis.

"En los momentos en los que el equipo ha estado más débil, Claudio ha aparecido para salvar el encuentro. Ha sido el hombre del partido con claridad, ha realizado un partido fantástico en el que no ha cometido ni un solo error" declaró Pep Guardiola.

Claudio Bravo salvando al Manchester City de una ocasión. Foto: mancity

"Los Wolves no han planteado una eliminatoria muy complicada. Era prácticamente imposible atacarlos, pues se replegaban atrás con muchos efectivos y apenas generaban huecos por donde hacerles daño. Controlamos el primer tiempo, pero en el segundo perdimos la concentración y ellos tuvieron más de una ocasión para matarnos al contragolpe" dijo el técnico del Manchester City.

"Perdimos la concentración en el segundo tiempo" El conjunto "Citizen" fue claramente el dominador de la posesión, pues controlaba el esférico en todas y cada una de las zonas del campo, sin embargo, este dominio no los permitió anotar ningún gol en 120 minutos de juego.

"Sinceramente estoy satisfecho con la actuación de mis jugadores, ya que hoy he formado el once inicial con muchos futbolistas que no suelen ser habituales. Es cierto que nos faltó algo de brillantez en nuestras oportunidades, pero aun así debimos marcar algún gol antes del final del partido" aseguró Pep Guardiola.

Pep Guardiola concediendo una rueda de prensa. Foto: mancity

"Nos ha faltado algo de brillantez" El de ayer, fue el primer encuentro en el que el conjunto del Manchester City no logró marcar en noventa minutos. Algo que demuestra la defensa tan férrea que presentó el Wolverhampton en el Etihad Stadium.

"Ellos son los líderes de su liga, algo que ya refleja que no son un equipo cualquiera. Tienen un gran entrenador al que conozco de mi paso por España y en líneas generales les está yendo muy bien" dijo el técnico "Citizen".

"Tienen jugadores físicos y fuertes, que cuando se replegaban conseguían desactivar todos nuestros ataques. Además contaban con extremos rapidísimos que salen al contragolpe a una velocidad impresionante" afirmó Pep Guardiola.