Pochettino: "Voy a rotar porque hay jugadores que necesitan descansar"

Foto: UEFA

Y a jugar otra vez. Esto no para. Desde hace unas cuantas temporadas, el Tottenham ya se ha asentado en la dinámica de jugar cada tres días. Domingo, miércoles, domingo. La Champions, la Premier, la Copa de la Liga y la FA Cup lo exigen. Y para ello hace falta una plantilla amplia con la que poder rotar y dar descanso a los más habituales: "Hay jugadores que van a descansar porque necesitan descansar. No queremos tomar ningún tipo de riesgo. Luego todos los que estén disponibles, y con los que no exista la posibilidad de caer en alguna lesión, jugarán. Es cierto que estamos prácticamente "forzados" a darle descanso a varios pupilos. Pero vamos a jugar con los que estén más frescos y puedan competir, porque lo de hoy es un derbi y queremos estar en la siguiente fase de esta competición".

Los Spurs se enfrentan al West Ham de Slaven Bilic. Un conjunto que no pasa por su mejor momento, y un entrenador cuestionado desde el curso anterior: "Nunca es bueno escuchar que uno de tus compañeros está bajo presión. Sé muy bien cómo es nuestro trabajo. Me preocupo mucho por mis compañeros y por supuesto que espero que a todos les vaya bien. Ojalá salga de esta, pero después de nuestro partido, claro".

El lunes fue la gala de los premios FIFA. Cristiano y Zidane salieron victoriosos con el premio a mejor futbolista y mejor entrenador respectivamente. Pero Pochettino también se llevó varios votos en su lucha. Y eso el técnico argentino lo agradece: "Fue fantástico conocer a tanta gente del mundo de este deporte aquella noche, disfruté muchísimo. Estos reconocimientos siempre motivan a seguir adelante y espero que la próxima temporada tengamos a varios jugadores ahí delante, nominados".

Se está juntando un buen tramo para el Tottenham. Ya no solo por los galardones individuales, sino también por la racha colectiva que mantiene el equipo. La semana pasada lograron empatar a dos en el Santiago Bernabéu, y luego derrotaron 4-1 al Liverpool en Wembley: "Estoy muy orgulloso. Siempre lo digo. Es importante mantener este ritmo. Hoy vamos a rotar y a darle la oportunidad a varios jugadores de jugar y disfrutar de minutos, para seguir la buena racha y demostrarle a todos que tenemos una plantilla amplia capaz de ayudar mucho. Eso es crucial. No son máquinas y debe de haber descanso".