El Liverpool renueva a su mayor promesa

Ben Woodburn, firmando el nuevo contrato. Foto: Liverpool

El Liverpool ha oficializado la renovación de Ben Woodburn a 'largo plazo', sin especificar los años del contrato. Woodburn ha estado durante los últimos meses bajo el foco de atención red y actualmente es uno de los candidatos a formar parte del primer equipo a corto-medio plazo.

Woodburn, el recordman

Woodburn, de nacionalidad galesa, ya ha batido dos récords de la entidad de Liverpool. Se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar con el primer equipo -ante el Sunderland, con 17 años y 42 días- y, también, en el goleador más precoz de toda la historia de los de Anfield. El gol, ante el Leeds, lo anotó frente a The Kop, hecho que le sumó aún más romanticismo a la ocasión. Por si fuese poco, coincidió con el 18º aniversario del primer tanto anotado por Steven Gerrard.

Woodburn, en su estreno goleador con el primer equipo. Foto: Liverpool

"Fowler, Owen, Carragher, Woodburn... Muchos de los jugadores que marcaron en sus primeros partidos luego tuvieron una larga carrera y un gran impacto en el primer equipo", comentó Carragher tras finalizar el encuentro. El histórico defensa del Liverpool alabó el joven atacante, pero Klopp siempre ha pedido calma con la promesa galesa. Tras ser preguntado sobre el gol en la posterior rueda de prensa, el entrenador alemán afirmó que "no fue demasiado difícil. Yo también hubiera marcado en la misma situación".

Constancia, trabajo y humildad, sus premisas

En marzo, Chris Coleman, seleccionador de Gales, convocó a Woodburn. Klopp se mostró molesto porque el entrenador nacional no le comentó nada a cerca de su primera llamada con la selección y comentó que el joven aún no estaba preparado. No obstante, en el pasado mes de setiembre, Woodburn anotó el gol que daba los tres puntos a los galeses, contra Austria y ante la atenta mirada de Gareth Bale.

“Quiero quedarme en este club por el mayor tiempo posible" La joven promesa siempre ha comentado que su intención es seguir en el Liverpool, lleva desde los siete años en el club inglés. “Quiero quedarme en este club por el mayor tiempo posible", comentó el atacante tras firmar el nuevo contrato. Sin embargo, es un jugador humilde y quiere seguir mejorando día a día, bajo la tutela de Klopp. Quiere ir paso a paso y su objetivo para esta temporada es "seguir trabajando, jugando la mayor cantidad de partidos posibles para la Sub-19 y el primer equipo", además de hacer un buen papel en la UEFA Youth League.

La joven promesa cuenta con la confianza de Jürgen Klopp. Foto: Liverpool

Woodburn ha desempeñado diferentes roles entre las categorías inferiores del Liverpool y la selección de Gales. Aunque normalmente se ubica en el extremo izquierdo, su tarea no siempre es la de finalizar la acción, ya sea con un regate y disparo o centro lateral, sino que tiende a centrar su posición y asociarse con sus compañeros. En este aspecto, su perfil es similar al de Coutinho cuando el brasileño juega como extremo.

El Liverpool tiene motivos para creer en su Academy. Trent Alexander-Arnold y Joe Gomez han sido los últimos nombres propios en destacar en el primer equipo y todo apunta a que Woodburn, sin prisas, será el próximo. Así como Brewster, delantero que está destacando con Inglaterra en el Mundial Sub-17. El Liverpool se comprometió a ir a buscar y llevar a casa a un joven chico de siete años diariamente para que pudiera entrenar. Y a día de hoy, la apuesta apunta a que saldrá rentable al club. Los de Anfield ya tienen asegurada la continuidad del joven talento y, con todo a favor, solo el tiempo mostrará hasta dónde es capaz de llegar Ben Woodburn.