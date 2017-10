Conte: "Con este tipo de partidos mejoran los jóvenes"

FOTO: GettyImages

Satisfecho tras avanzar de ronda después de haber reservado a sus principales estrellas se ha mostrado Antonio Conte. El Everton -donde se estrenaba David Unsworth en el banquillo- sucumbió en su primer partido post-Koeman.

Las jóvenes promesas del cuadro blue fueron protagonistas en la victoria ante el Everton y el míster así se lo quiso recompensar en rueda de prensa. Conte dedicó elogios a aquellos que representan el futuro de la entidad: "Hoy, Charly Musonda, Kenedy y Ethan Ampadu han hecho un gran partido y no olvidemos que Ampadu tiene solo 17 años. Es muy importante confiar en estos jugadores porque merecen tener esta oportunidad y estoy feliz porque he tenido la respuesta que esperaba. Ahora estamos en la quinta ronda y queremos luchar por esta competición. "Si quieres conseguir que mejoren estos jóvenes, tienes que darle la oportunidad de jugar partidos difíciles, no fáciles" Será difícil porque están en ella muchos de los mejores equipos y queremos dar esta oportunidad a nuestros jóvenes jugadores en este tipo de partidos. Asumes un riesgo pero si quieres conseguir que mejoren estos jóvenes jugadores, tienes que darle la oportunidad de jugar partidos difíciles, no partidos fáciles."

Caballero, decisivo; Kanté debe esperar

El habitual suplente de Thibaut Courtois fue también protagonista con intervenciones importantes: "Willy ha jugado muy bien, pero si tengo que encontrar algo negativo hoy es que igual que contra el Nottingham Forest hemos concedido un gol en el último minuto y quizá hemos pagado un poco de falta de atención, pero repito que debo estar satisfecho porque este partido ha sido muy difícil para nosotros".

Respecto a Kanté, su principal pulmón en la medular, ha querido ser prudente con su vuelta a los terrenos: "Kanté está progresando bien y estoy feliz porque le he visto en buena forma pero por el momento tenemos que encontrar la fuerza para mantener la calma y encontrar el momento adecuado para que introducirle en el equipo".