Pochettino: "Estoy muy decepcionado con la segunda parte que hemos hecho"

Foto: Tottenham

Sorpresa en Wembley. El Tottenham recibía al West Ham para la jornada correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa de la Liga, y cuando todo apuntaba a lo que sería una nueva noche plácida para el conjunto londinense (iban ganando al descanso 2-0) una remontada para el recuerdo hizo saltar las alarmas en la plantilla de Mauricio Pochettino. Tres goles en menos de veinte minutos y adiós a la competición a las primeras de cambio. No es motivo para estar contento ni mucho menos: "Estoy muy decepcionado porque en la segunda parte fuimos un equipo completamente diferente al de la primera. Perdimos la concentración y les dimos la oportunidad de volver a meterse en el partido".

André Ayew con dos goles de rebote, y Angelo Ogbonna con un tanto de cabeza espectacular a la salida de un corner, hicieron vibrar al combinado "hummer" y sobre todo a Slaven Bilic, muy cuestionado desde hace ya varias semanas: "La forma en la que concedimos los goles nos complicó recobrar la confianza necesaria para darle la vuelta al encuentro. Esto algo sorprendido con nuestra actuación en la segunda parte, pero esto a veces pasa en el mundo del fútbol. No te puedes relajar. Es imposible creer que has ganado hasta que el árbitro no silbe el pitido final.

El próximo duelo de los "spurs" será este sábado a la 13:30 (12:30 en Canarias) frente al todopoderoso Manchester United. Partidazo para abrir la jornada y para volver a ganar en jerarquía con una victoria en Old Trafford que significaría más que tres puntos. Para este encuentro, Pochettino ya contará con hombres titulares como Vertonghen, Lloris, Eriksen o Harry Kane, que descansaron en esta fecha intersemanal para llegar más descansados al viaje a Manchester. Normal. Los hombres de Mourinho saben muy bien a lo que juegan y son expertos en minimizar las virtudes del rival. Por ello, quizá un Kane más fresco es vital. Y seguro que lo será.