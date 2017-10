Previa Liverpool - Huddersfield Town: un buen ataque no es una buena defensa

Google Plus

Jugadores del Liverpool tras un partido | Imagen: Liverpool FC

La Premier League es una liga que jornada tras jornada deja alguna sorpresa. Un gol, una jugada o un resultado que queda marcado en el recuerdo colectivo, ya sea para bien o para mal. Posiblemente, el momentazo de la jornada anterior fue a victoria del Huddersfield Town ante el Manchester United. Un resultado que se ha colado entre los más importantes de la historia del club. El modesto club que dirige Wagner y que llegó de rebote a la Premier League había ganado al Manchester United, uno de los mejores equipos del mundo.

Otro gran momento del pasado fin de semana ocurrió en el mejor partido de la jornada. Wembley recibía al Liverpool para disputar el encuentro entre Spurs y Reds. El Liverpool volvió a Merseyside con una dolorosa derrota que dejó patente que el equipo de Klopp no está para competir por el título liguero. Ver como el Tottenham jugaba con la defensa de los visitantes como si fuese un equipo de juveniles dolió (y mucho) a los aficionados Reds.

Esta jornada, Liverpool y Huddersfield se enfrentarán en un partido que promete ser de lo mejor del fin de semana y estar cargado de esos momentos que tanto gustan. No solo por ver como reaccionan ambos equipos a lo sucedido en la anterior jornada, sino por el duelo en los banquillos. Wagner era uno de los pupilos de Klopp en Alemania, por lo que su estilo de juego es similar al del alemán, ya que es un fútbol muy ofensivo y directo. El encuentro se aproxima a Anfield como si se tratase de una tormenta de goles, ya que viendo los registros de ambos conjuntos, el duelo puede acabar con goles en ambas porterías y un juego vistoso en ambos equipos.

Bache de resultados

El Liverpool comenzó la temporada como uno de los seis favoritos para levantar la Premier League. Los resultados en el primer mes de competición fueron excelentes, dándole la razón a quienes pensaban que este año los de Jürgen Klopp podrían tener opciones reales de llevarse el título. Pese a ello, el mes de septiembre fue fatídico para los Reds. Los malos partidos que consiguió el Liverpool en aquel mes parecían ya acabados con la victoria ante el Leicester y la buena de forma que mostraba Philippe Coutinho. Aún así, el mal momento en la competición doméstica parece que aún no se ha ido.

El empate ante el Manchester United mostró una preocupante falta de puntería, y el duelo ante el Tottenham fue nefasto, ya que en Wembley el Liverpool recibió cuatro goles y la sensación de que podía haber sido peor. En ambos partidos la plantilla que dirige Jürgen Klopp mostró sus carencias, además de mostrar una preocupante falta de inventiva cuando los rivales se cierran. Por ello, la visita del Huddersfield a Anfield parece que será un partido más importante de lo que aparenta para los Reds. Klopp y los suyos deberán ganar y mostrar un buen nivel ante los Terriers si quieren volver a meterse en la parte alta de la clasificación.

Resaca histórica

El Huddersfield Town es un equipo que engancha. Ya sea por su juego vistoso, por su carismático entrenador o por haber subido a la Premier League contra todo pronóstico. La temporada en la Premier empezó bastante bien, consiguiendo siete puntos en las tres primeras jornadas. Después de este impresionante arranque, el Huddersfield se desinfló y tan solo consiguió dos puntos más pese a las buenas sensaciones que dejaba el equipo. Con este panorama el Manchester United visitaba en el John Smith´s Stadium.

Aaron Mooy celebrendo su gol ante el United | Imagen: Huddersfield Town

El encuentro ante los Red Devils finalizó con victoria para los Terriers, haciendo que todos los focos enfocasen al equipo de Wagner. La historia del Huddersfield era de locos: habían conseguido ganar a uno de los grandes favoritos al título tras ascender contra toda lógica. Por ello, no sería ya una sorpresa si el equipo del norte de Inglaterra se lleva un buen resultado de Anfield. El Liverpool no pasa por un buen momento y el equipo de Wagner ha demostrado que no se amilana por el rival que tienen enfrente.

Antecedentes

Liverpool y Huddersfield solo se han enfrentado en dos ocasiones y solo una de ellas de manera oficial. El partido más reciente entre ambos fue el 20 de julio de 2016. Aquel día el Liverpool ganó el partido amistoso ante lo Terriers Por 0-2 gracias a los goles de Grujic y Alberto Moreno. Este encuentro fue especialmente curioso debido a que Shamal George, portero de las categorías inferiores del Liverpool en aquel momento y actual jugador el Carlislie United, debutó con el Liverpool jugando como delantero centro gracias a la lesión de Lucas Leiva en este mismo encuentro. Respecto al único partido oficial entre Liverpool y Huddersfield fue en la FA Cup de la temporada 1999/2000, donde los Reds consiguieron ganar por 0-2, pasando así a los octavos de final.

George en su debut con el Liverpool | Iimagen: Getty Images

Jugadores a observar

Mohamed Salah: su velocidad y desequilibrio por la banda está siendo clave en el inicio de temporada. Sin Mané y sin Coutinho el egipcio será la principal amenaza del Liverpool. Sus cinco goles en la presente edición de la Premier League le avalan.

Salah celebrando su gol ante el Watford | Imagen: Liverpool FC

Aaron Mooy: es fundamental su labor en el centro del campo ya que de sus botas sale el juego del Huddersfield. Sus dos goles (uno ante el United) y su manejo del juego le hacen el jugador más determinante del Huddersfield.

Arbitará Kevin Friend

El partido se disputará en Anfield. Este mítico estadio inglés se construyó en 1884 y tiene una capacidad de 45.362 espectadores.

El colegiado será Kevin Friend. Este inglés de 46 años ya ha arbitrado a ambos equipos esta temporada. Su último encuentro fue el Manchester City - Wolves de esta misma semana.

Posibles alineaciones