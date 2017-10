Previa Manchester United - Tottenham: pronóstico de un buen espectáculo

Google Plus

Tottenham visitará al United sin su máxima figura | Foto: Premier League

Hay promesa de buen fútbol, mucho entretenimiento y varios goles para uno de los partidos más atractivos de esta jornada de Premier League, el Manchester United frente al Tottenham. Los 'Red Devils' reciben a los Spurs en un duelo que promete ser de lo más apasionante, ya que los de Mauricio Pocchettino visitarán a un equipo urgido y necesitado de victorias, mientras que los del norte de Londres atraviesan un muy buen presente.

En la vereda del United, la apuesta estará en que este sea el partido bisagra, un trampolín que los haga saltar a la piscina del éxito, ya que una victoria ante un rival tan difícil como el Tottenham será, sin duda alguna, un condimento muy especial y una inyección importante en la moral de la plantilla, que se ha visto disminuida tras la derrota ante Huddersfield.

Por su parte, el Tottenham cayó eliminado por el West Ham en la Carabao Cup, pero en la Premier League viene de superar al Liverpool, ni más ni menos. El Manchester United es el siguiente escollo en su agenda, esperando así mantener la regularidad que han conseguido, siendo el equipo competitivo que son desde la llegada de Mauricio Pocchettino,

La recuperación es la clave

Heridos en su orgullo, luego de la derrota ante Huddersfield, los jugadores de Manchester United querrán demostrar que aquel resultado no fue más que una mala tarde, pero que son capaces de producir mucho más, especialmente a sabiendas de que, con un entrenador como José Mourinho, lo peor que se puede hacer es dormirse en los laureles conseguidos. Siempre hay que dar un plus, porque el portugués no tiembla a la hora de sacar del equipo a quien considere necesario.

De hecho, esta semana circularon fuertes rumores de que Luke Shaw sería el nuevo apuntado por Mourinho para abandonar el club, ante lo que el portugués considera un nulo compromiso por parte del defensor inglés. De esta forma, Shaw se sumaría a la lista que ya componen Bastian Schwensteiger y Wayne Rooney, dos futbolistas que no lograron convencer a Mourinho y terminaron abandonando el Manchester United.

Para no ser los próximos, hay varios jugadores que quedaron en la cuerda floja y tendrán que mejorar mucho su rendimiento. La derrota ante el Huddersfield fue inaceptable desde cualquier punto de vista, especialmente cuando se analiza el partido y la inmensa posibilidad que tuvo el United de haberse quedado con los tres puntos si sólo lograba concentrarse, sin subestimar a un rival que en ningún momento lo dominó, sino que aprovechó al máximo los escandalosos errores de la defensa.

Manchester United cayó por 2-1 ante el Huddersfield | Foto: @ManUtd

Por este motivo, no es difícil sospechar que Victor Lindelof saldrá del equipo y le dejará su lugar a Phil Jones, en caso de que este se encuentra en condiciones. La gran noticia pasa por el cada vez más cercano regreso de Paul Pogba, quien estaría disponible para el partido ante Chelsea, pero en el cuerpo médico no quieren arriesgarlo y es más posible que el mediocampista francés haga su gran regreso luego del parón de selecciones.

Quieren hundir a otro gigante

Luego de vencer al Liverpool, Tottenham espera poder bajar a otro de los grandes poderosos de esta Premier League. El duelo ante Manchester United no contará con la presencia de Harry Kane luego de su lesión en el hombro, que ya lo mantuvo al margen del partido ante West Ham. Mauricio Pocchettino ya confirmó que el delantero inglés no podrá ser parte de este encuentro ya que no quiere tomar riesgos y prefiere preservarlo para Real Madrid.

Harry Kane no estará presente debido a su lesión | Foto: Tottenham TW

Danny Rose y Mousa Dembélé tuvieron su retorno al primer equipo en el encuentro frente al West Ham. Si bien Dembélé podría llegar a ser de la partida, quizás es muy pronto para que Danny Rose juegue varios partidos consecutivos, especialmente teniendo en cuenta que viene de una larga inactividad.

Habrá que estar atentos a esta costumbre que ha tomado Pocchettino de sorprender con nombres inesperados en la alineación titular, algo que puede llegar a repetir de cada al partido con el Manchester United.

Historial favorable para los de Old Trafford

Manchester United y Tottenham Hotspur se enfrentaron en 186 oportunidades a lo largo de su historia, con 87 victorias para los de Old Trafford y 50 triunfos para los londinenses, mientras que 49 encuentros terminaron en empate.

La mayor victoria del Manchester United ante el Tottenham, jugando como local, fue un 5-0 en la Division One de 1909/10, mientras que los Spurs lograron una victoria de 5-1 como visitantes en la temporada 1959/60. El resultado habitual cuando estos dos equipos se enfrentan en Old Trafford es de 2-0 a favor de los 'Red Devils'.

Árbitro

Jonathan Moss será la autoridad máxima de este partido. Comenzando su carrera en 1988, llegó a la Premier League en 2010, pero el Wigan - Aston Villa en el que iba a dirigir se pospuso, por lo que su debut llegó en enero de 2011, con una victoria del Birmingham por 2-1 sobre Blackpool.

El partido más importante que ha dirigido fue la final de la FA Cup 2015, en la que Arsenal venció al Aston Villa. Moss ya fue autoridad en un partido del Manchester United durante esta temporada, en el 4-0 de los 'Red Devils' frente al Swansea City, mientras que la última vez que Moss dirigió al Tottenham fue, precisamente, ante el United, en mayo de 2015, con victoria para los Spurs.

Posibles alineaciones