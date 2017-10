Klopp, sobre Wagner: "Estoy muy contento de poder jugar contra él, nadie lo habría dicho hace 20 años"

Klopp durante un entrenamiento. | Imagen: www.liverpoolfc.com

La derrota en Wembley ha permitido a los de Klopp tomarse la semana con otra perspectiva. Estos días de entrenamiento los han utilizado para mejorar cosas que fallaron en Londres ante el Tottenham: “Hemos trabajado más porque teníamos el tiempo para ello. Pero lo seguiremos haciendo hoy con un entrenamiento más. Tenemos que reaccionar a las cosas que pasaron en el último partido, pero no podemos hacer el último choque más grande que los demás”. El técnico continuó analizando el encuentro en Londres cuando fue preguntado por el cambio de Lovren: “No os deseo a ninguno que cometáis un error en público. No os podéis imaginar de cómo se siente. Los chicos son seres humanos”.

Pese a todo lo que ha pasado en el Liverpool en las últimas semanas, el entrenador cree que la situación de Lovren no es la peor: “Tuvimos unos días normales. No fue la mejor semana en la vida de Dejan, pero al final es solo fútbol y tenemos que ser conscientes. Si pienso sobre Lovren, tengo muchas más cosas positivas que negativas. Es jugador del Liverpool y así lo tratamos, como un miembro de esta familia y está claro que ayudo si creo que tengo que hacerlo”. Sobre el entrenamiento del croata, Klopp no tiene ninguna queja: “Estuvo bien, veremos lo que pasa mañana con la alineación, pero no todo depende del último partido”.

Una buena noticia para los Reds es el desempeño de Brewster en el Mundial sub 17. El delantero inglés está llevando en volandas a su selección hasta la final: “No quiero hacer las cosas demasiado grandes, pero si marcas dos hat-tricks seguidos, es difícil mantenerlo en secreto. Ya le tuvimos la temporada pasada por aquí, pero tuvo una lesión y no le vi en tres meses. Cuando volvió, parecía otro”.

El entrenador le comparó con otro joven del Liverpool que ha tenido un buen impacto en los minutos que ha tenido como Red: “Es muy parecido como persona a Ben Woodburn. No piensa en qué equipo está jugando (sub 18 o sub 23). Marcó goles importantes y está listo para dar esos pasos difíciles a su edad. Está en un camino fantástico y esperamos ser parte de su futuro”.

En cuanto a la primera plantilla, Klopp ha actualizado la lista de lesionados. Sin noticias aún de Clyne, parece que Mané y Lallana están más cerca de volver: “Esperemos que estén listos después del parón internacional. Adam esta semana fue parte del calentamiento con el grupo y ambos estuvieron la ultima hora con el preparador en el campo haciendo actividades técnicas, así que está todo bien”. La mala noticia es que Coutinho es duda para medirse al Huddersfield. El brasileño arrastraba problemas de espalda antes del encuentro ante el Tottenham y tras jugar en Londres parece que no ha tenido la mejor semana: “Tiene un pequeño problema en el aductor. No está fuera del equipo para mañana, pero lo veremos después del entrenamiento”.

Ya tratando el encuentro del próximo sábado, Klopp habló de su amigo David Wagner. Ha reconocido que su contacto no es tan cercano como hace unas semanas: “Después de los partidos, tenemos una conversación los lunes, pero entonces estaba claro para los dos que no será así más. No le pregunté por su alineación, ni el a mí”. El técnico del Liverpool recibirá a su amigo con la necesidad de volver a ganar después de varios resultados negativos: “Es excitante. Estoy muy contento por poder jugar contra él en la Premier. Nadie lo habría esperado hace 20 o 30 años”.

Pero aunque la relación entre los dos es muy cercana, Klopp no se olvida de lo que necesita su equipo: “Quiero ganar y eso significa batir al Huddersfield. Le conozco bien para saber que piensa exactamente lo mismo. Nada de lo que nos digamos en el partido se mantendrá ni un segundo en nuestra mente después del final. Hemos jugado juntos y le dije cosas peores que cualquier otra persona y seguimos siendo amigos. Yo era defensa y él un delantero hábil sin la actitud perfecta, le ayudé un poco. Ahora no puedo ayudarle y no tengo que hacerlo. En el partido, no habrá amistad”.