Previa Crystal Palace - West Ham: un derbi para escapar de abajo

Un nuevo derbi londinense de esta temporada. Foto: Getty Images.

La Premier League está lleno de partidos interesantes en los puestos altos de la clasificación, pero tampoco ha de olvidarse de algunos partidos clave en la lucha por evitar el descenso, uno de ellos es un derbi que siempre apasiona: el Crystal Palace frente al West Ham. Dos equipos venido a menos que desean evitar los fantasmas del descenso, y si es posible, subir puestos en la clasificación para poder hundir a su vecino enemigo.

Ambos están separados a cinco puntos en la clasificación Ambos han empezado esta temporada de manera nefasta. Un decepcionante Crystal Palace que hasta en la jornada ocho no sabía lo que era ni marcar ni ganar. Resurgido ante el Chelsea, el equipo londinense necesita otra victoria para poder creer en sus posibilidades. Ante el West Ham sería un plus de confianza y así relanzar su carrera hacia la permanencia, dónde está a cinco puntos de ello.

El West Ham tampoco puede ir de sobrado. Con un equipo disponible a luchar por puestos europeos, está en el alambre que separa los puestos de descenso. El equipo dirigido por Slaven Bilic necesita empezar a sumar fuera de casa para no sufrir. Queda mucha Premier League, pero es difícil salir de una racha negativa y cuanto antes acaba estos números negativos, será más fácil huir de esos puestos.

El colista quiere dejar de serlo

Prácticamente lleva toda la temporada siendo el Crystal Palace el último en la clasificación. Con unos números realmente de equipo candidato a descender, quiere hacer historia para hacer una remontada única y no ser uno de esos tres equipos en bajar. Pero los de Roy Hodgson tienen que trabajar mucho para alcanzar esos objetivos. Una vez conseguido la primera victoria y quitarse un poco de la presión y de la angustia, la plantilla necesita una conjura entre ellos y la afición para ganarle a un rival que tampoco está para fiestas. Es un derbi y un partido que vale mucho más.

Con tan sólo dos goles en 10 partidos, el Crystal Palace es uno de los peores equipos de Europa con capacidad de hacer gol, un bagaje paupérrimo que necesita dar un cambio. Y es que sólo ha marcado un jugador en este equipo, el delantero Zaha, ya que el otro gol fue en propia puerta. Con Benteke lesionado, el jugador que tiene los galones para acabar con esta racha nefasta el el costamarfileño. Wilfried Zaha, a sus 24 años, es un delantero explosivo que puede jugar un poco más atrasado. Siendo uno de los futbolistas con más calidad que tiene esta plantilla, necesita de un equipo con ganas de atacar y darle balones peligrosos. Si Zaha está en su día, la defensa del West Ham sufrirá, ya que es una auténtica amenaza para los defensores rivales.

A por la primera victoria visitante

El West Ham tiene muchos argumentos para poder ganar este partido. Primero, porque es un derbi y un partido de este calibre siempre es una alegría poder ganarlo, y más si es ante la afición rival. El West Ham ya jugó esta temporada un derbi contra el Tottenham en liga, y no pudo vencer, aunque esta semana hizo su propia venganza al eliminarlos de la Carabao Cup. Otro argumento es el poder ganar fuera de casa, esta temporada aún no sabe lo que es conseguir una victoria lejos de su afición, y aunque no sabe lo que es ganar a domicilio desde el último partido de la temporada anterior, necesita una victoria que les haga escapar fuera de los puestos de abajo, que es otro argumento para poder ganar a un Crystal Palace colista.

Equipo para ganarle a cualquiera tiene de sobra, y es que los londinenses tiene en sus filas a uno de los mejores delantero de América, el Chicharito Hernández. En su vuelta a la Premier League, el mexicano no ha empezado del todo mal, es el delantero estrella del equipo pero necesita mejorar sus registros en liga, ya que tres goles son pocos para los números que normalmente atesora el atacante. Con ganas de triunfar en el West Ham, el ex del Manchester United quiere ser el baluarte que deje al equipo lo más alto posible.

Datos y estadísticas

El de este partido será el derbi londinense número cinco en lo que va de temporada. Hace dos jornadas, el Crystal Palace consiguió su primera victoria de la temporada en un derbi, frente al Chelsea.

Sólo dos victorias de 11 posibles del Crystal Palace en liga ante el West Ham, la última fue en la temporada 2013-14, por 1-0. El West Ham lleva tres victorias consecutivas ganando en Selhurst Park.

El árbitro del partido es el colegiado Robert Madley, de 37 años. Esta temporada ya ha pitado al Crystal Palace frente al Southampton; pero será la primera vez en esta temporada que arbitre al West Ham.

Posibles alineaciones

El Crystal Palace no podrá contar con el delantero Benteke debido a su lesión en una rodilla. Lee Chung-Yong tampoco será de la partida debido a una lesión muscular y tampoco podrá jugar Wickham por estar lesionado de la rodilla.

Por su parte, en el West Ham serán bajas Michail Antonio por una lesión torácica. Y Collins y Sakho tampoco están disponibles para Bilic.