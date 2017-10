Conte: "Tenemos un gran respeto por el Bournemouth y por Eddie Howe"

Google Plus

Conte se mostró rígido. Foto: Chelsea

"Tenemos los puntos que nos merecemos", empezó comentando Antonio Conte. Un Conte autocrítico, con el Chelsea cuarto a nueve puntos del líder, el Manchester City. Sin embargo, en una visión global de la temporada, valora positivamente el rendimiento en Champions League y en la Carabao Cup.

Antes de entrar en materia, el técnico Blue revisó la infermería. Moses está descartado para el partido y Kanté aún no está listo. "Tenemos que esperar, espero que regrese en el partido ante el Roma", concluyó Conte sobre el centrocampista galés. Tampoco estará ante el Bournemouth Danny Drinkwater, que no está al 100%, pese a haber jugado ante el Everton.

El Chelsea necesita la victoria ante los Cherries. Aunque se encuentran en puestos de descenso, Conte no quiere sorpresas. Los londinenses ya se dejaron los tres puntos ante el Crystal Palace, un equipo que todavía no había conseguido ver puerta. "El Bournemouth es un buen equipo. Juegan muy bien y tenemos que estar muy atentos. Será un partido complicado ante un equipo que no está en el lugar de la clasificación que se merece".

Conte recalcó varias veces la dificultad del encuentro y la calidad, tanto individual como colectiva, del conjunto dirigido por Eddie Howe. "Han jugado muchos partidos realmente bien, pero en algunos no han tenido suerte. Tenemos un gran respeto por el Bournemouth y por su entrenador, que es muy bueno". El Chelsea se reencontrará mañana ante dos de sus exjugadores, Nathan Ake y Asmir Begovic.

Ake jugó con el Chelsea parte de la temporada pasada. Foto: Chelsea

"En la Premier League los partidos fáciles no existen, es una competición muy difícil y tienes que estar centrado en cada partido", resaltó el italiano. Sin embargo, se mostró rígido ante las críticas que apuntan al club de los últimos días. Para Conte, "intentan crear problemas entre el club, el entrenador y los jugadores". Además, protegió a toda la estructura interna del equipo, indicando que todas las críticas se dirigieran a él. "Odio este tipo de situaciones. Es una falta de respeto".

"Si todo ésto hace los periódicos más interesantes, que lo sigan haciendo, pero que no involucren a otra gente", finalizó el técnico 'blue'. Antonio Conte destacó la importancia del partido ante el Bournemouth de Eddie Howe para poder seguir vivos en la lucha por el título. Una victoria necesaria para despejar todo tipo de dudas.