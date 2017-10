Slaven Bilic: "El próximo partido es el más importante"

Google Plus

Slaven Bilic en la rueda de prensa previa al partido contra el Crystal Palace. Foto: Web oficial del West Ham United.

El técnico cree en la filosofía del partido a partido que puso de moda Simeone. “El próximo partido es el más importante. Dijimos lo mismo contra Huddersfield y lo mismo contra Swansea. Lo mismo contra Brighton y lo mismo contra Burnley. Esto es la Premier League y cada partido es muy complicado e importante”, señaló.

Bilic se muestra cauto, sus últimos resultados en la competición doméstica no han sido buenos, el equipo viene de una derrota abultada (0-3) en casa ante el Brighton & Hove Albion y un empate ante el Burnley en Turf Moor.

El croata cree en el buen momento de su equipo tras el último partido en el que el equipo londinense venció a sus equipos del norte de Londres, el Tottenham en la Carabao Cup (2-3). "Sabemos que tenemos que aprovechar ese buen momento y hacerlo aún mejor, para eliminar los errores que tuvimos y mejorar día a día”.

Ayew marcó por duplicado en la enorme remontada ante los Spurs | Foto: Carabao Cup.

Bilic también habló sobre los rumores que le sitúan fuera del banquillo del West Ham. El entrenador balcánico cree que debe ser positivo y de esa manera los rumores desaparecerán. "Hay rumores, pero hablo con los mandatarios del club, no todos los días, pero con la frecuencia suficiente. Conozco mi situación y estoy concentrado en las cosas en las que puedo influir, los entrenamientos y los jugadores son cosa mía”.



También comentó las palabras del entrenador del Crystal Palace, Roy Hodgson, él describió recientemente el mundo del fútbol como una "sucesión constante de funerales y fiestas" y que su trabajo como nuevo jefe era mantener el nivel de sus jugadores. Bilic se mostró muy de acuerdo con su colega. "El mundo entero, no solo en el fútbol, no hay punto medio. Son todos los extremos. No hay primavera u otoño, hay invierno o verano”, marcó en refiriéndose a las críticas por parte de prensa y aficionados.