Manchester United vs Tottenham en vivo y en directo online en Premier League 2017

El árbitro que dictará sentencia será Jonathan Moss.

Además, el conjunto londinense debe levantar la cabeza, ya que la derrota copera contra el West Ham fue un tanto extraña. De ir ganando 2-0 al descanso, a caer por 2-3. Seguro que Pochettino no está muy contento con los suyos, a pesar de estar firmando un comienzo de campaña muy notable. Son capaces de retumbar los muros del "Teatro de los sueños". Y lo saben muy bien.

Foto: Premier League

En cuanto a los "spurs", una noticia sobresale por encima de cualquier otra: Harry Kane no está disponible. El delantero inglés sufrió una lesión en el último entreno previo al viaje a Manchester, y estará entre una y dos semanas sin pisar los terrenos de juego. Muy pero que muy sensible su baja hoy en Old Trafford.

Para ello necesitan la mejor versión de su futbolista más clave en este inicio de temporada: Romelu Lukaku. El belga se peleará arriba con Alderweireld, Vertonghen y Davinson Sánchez, pero tiene la capacidad física y el potencial para desequilibrar cualquier defensa. Y más si se cuenta con Mkhitaryan o Mata como lanzadores.

Foto: Premier League

El Manchester United viene con ansias de victoria. La derrota la semana pasada ante el Huddersfield todavía escuece entre los hombres de Mourinho, y un triunfo ante el Tottenham de Pochettino, seguro que tranquilizaría a los "red devils".

Buenas buenaaaaas. No queda nada para vivir el partidazo de la jornada en la Premier. Manchester United vs Tottenham. Dos colosos de esto. ¡Que empiece el espectáculo!