Mourinho: ''Estamos muy bien y muy fuertes''

Mourinho espera ganar al Tottenham después del tropiezo de la semana pasada. Foto: Manchester United.

Este fin de semana en la Premier League se prevé un partidazo en la lucha por el título de liga. Juega el segundo clasificado contra el tercero. Un Manchester United-Tottenham siempre es interesante, y ambos equipos prometen espectáculo para el aficionado. Mourinho y Pochettino también.

''El Tottenham es un equipo muy bueno. De los mejores de la liga'' El Manchester United, inmerso en un gran inicio de temporada espera a un Tottenham que ha ido de menos a más y que, a buen seguro, será rival de los reds devil para pelear el campeonato de liga, que hoy en día lo lidera el Manchester City. Los londinenses van a Old Trafford con una racha de cuatro victorias consecutivas y siete partidos sin perder en Premier League. Pero Mourinho confía plenamente en los suyos a pesar de ver la derrota por primera vez en la jornada anterior.

El técnico habló sobre la posibilidad de dar salida al terreno de juego de varios jugadores debido a la plaga de lesiones que sufre el equipo a estar alturas del campeonato: ''Nadie está de regreso. Jones estuvo en el banquillo el otro día y está bien. Bailly es una posibilidad'', el técnico confiesa que el defensa Eric Bailly puede tener una oportunidad para regresar a la titularidad.

El entrenador del Manchester United no le dio mucha importancia a la ausencia del delantero del Tottenham, Harry Kane porque el United también tiene muchas bajas importantes en este partido: ''No tenemos ni a Zlatan Ibrahimovic, ni a Paul Pogba, ni a Marouane Fellaini, ni a Marcos Rojo, ni a Michael Carrick, así que no me hablen de Harry Kane''.

Sobre el Tottenham, el ex del Chelsea habló sobre la calidad de este equipo: ''Es un equipo muy bueno, uno de los mejores de la liga. Tienen un plantel fantástico, un buen director técnico, estabilidad y muchos años con el mismo entrenador y los mismos jugadores. Es un equipo muy, muy muy bueno'', así elogió a su próximo rival de liga.

Pero confiesa que confía plenamente en sus jugadores estén quienes estén: ''Pienso que estamos bien, que somos fuertes y estamos listos para este partido''. También hizo un llamamiento a la afición del Manchester United para animar en un partido muy importante: ''Creo que la temporada pasada el ambiente en casa fue estupendo cada vez que nos enfrentamos a los equipos de gran calibre. Puedo recordar que el ambiente fue especialmente bueno contra el Chelsea y el Liverpool... si los aficionados quieren, pueden crear un ambiente realmente bueno y favorable para nosotros''.

El Manchester United y el Tottenham tienen los mismos puntos en la Premier League, 20. Quién gane podrá alejarse del otro y así acercarse a un Manchester City que está a cinco puntos de distancia. Empatar sería darle una importante ventaja a los citizens en caso que los de Guardiola sean capaces de ganarles al West Brom.