Sakho quiere salir del West Ham

Diafra Sakho durante un partido con el West Ham (whufc.com)

El que fuese en 2015 revelación de la temporada del equipo Hammer, quiere abandonar el barco. Sakho cree que su etapa en el West Ham United ha tocado a su fin. El delantero africano quiere volver a Francia, donde jugó en el FC Metz en sus cinco primeros años como profesional.

Así se lo ha contado Diafra Sakho al periodista francés, Claude Atcheba. "Sigo queriendo irme, siempre lo he dicho y no lo escondo", declaró. El equipo pensaba renovarle, pero ante la tónica del jugador de marcharse esto parece un imposible. Pese a querer salir del West Ham, no le guarda rencor alguno al equipo, de hecho no descarta volver en el futuro: "He estado tres maravillos años en el West Ham... y porque no un día volver aquí o algún sitio parecido, pero hoy por hoy quiero cambiar de ambiente".

El delantero ante el Manchester United en un partido de Premier League (whufc.com)

Sakho suma 23 goles, repartidos en tres temporadas y 60 partidos. La 14/15, su primera temporada en Inglaterra, fue su campaña más productiva en lo goleador, con 12 tantos. Desde entonces, sus cifras goleadoras mermaron hasta la paupérrima cifra de 1 gol en solo 4 partidos disputados la temporada pasada. Esta temporada sus números no son nada malos, con 3 goles en 9 partidos y siendo junto con Chicharito, los máximos goleadores Hammers.

Anhela fichar por el Rennes

Si Sakho quiere fichar por el Rennes. El delantero de 27 años voló a la ciudad francesa, homonima del equipo, el último día del mercado para provocar su fichaje. Incluso llegó a pasar el reconocimiento médico sin el permiso del club británico, actual propietario de sus derechos.

"Solo fui a hacer el test médico, ver el club, otra gente. Creo que ambos clubes acordaron que podía ir a hacer el test médico" afirmó en la entrevista con Atcheba. "Pero quizás no hubo tiempo suficiente para que el West Ham me autorizase porque no habían encontrado un sustituto. "Eso es normal, lo entendí y volví, pero no cambia mi deseo de irme" aclaró.

Sakho tras celebrar un gol con sus compañeros esta temporada (whufc.com)

A la vuelta, Slaven Bilic trato de convencerle, sin éxito, para que permaneciese más tiempo en la escuadra. "El manager (Bilic) no me convenció. Pensé que si no firmo (por otro equipo), tendría que volver a mi club". El internacional senegalés no se arrepiente de esta decisión: "Hoy por hoy estoy feliz de estar aquí. En mi cabeza, la manera en la que veo las cosas no ha cambiado (sobre su decisión de cambiar de club)".

La vuelta a la ¿normalidad? en el West Ham

El jugador era valorado por los Hammers, pero Sakho tomará su decisión sin que le influya lo que piense la hinchada: "Les haga felices o no a los hinchas, quiero cambiar de entorno. Quiero hacer algo más de lo que he hecho. Creo que marchar a Francia sería bueno para encontrar un desafío para mi carrera".

Sakho en su etapa con el FC Metz (fcmetz.com)

La vuelta ha sido dura, ya que de momento los fans no le perdonan su escapada a Francia. "Tras la vuelta, he sido abucheado durante los partidos, los fans estaban enfadados conmigo. Es normal", acepta Sakho. Esto no es algo nuevo para él, cuando abandonó el Metz por el West Ham, la hinchada tampoco se lo tomó bien y fue vilipendiado por gran parte de la afición.

Un futuro incierto

La entrevista acaba con Sakho afirmando que no va a cambiar de decisión: "No voy a cambiar mi decisión", declaró tajantemente. Pese a ello, ya conocemos el mundo del fútbol y a los jugadores. Lo que hoy es rojo, mañana es azul, así que ya veremos como se resuelve esto, porque pese a la decisión de salir la vida da muchas vueltas. ¿Será el Sakho el nuevo Payet?