Howe: "Tenemos equipo para competir contra los equipos de arriba"

Google Plus

Eddie Howe entrenador del Bournemouth/ Foto: Página de la Premier League.

El viernes pasado, Howe salió a rueda de prensa a hablar sobre los temas actuales que envuelven al Bournemouth. El equipo de Howe que viene de clasificarse a los cuartos de final de la Carabao Cup con una gran victoria por 3-1 al Middlesbrough viene con mucha confianza para afrontar el partido contra un Chelsea que no está a su mejor nivel. Además Howe ha decidido halagar a sus jugadores por su buen trabajo.

"Siempre pensé que teníamos un equipo fuerte esta temporada, que se mostró esta semana venciendo en la Carabao Cup y el fin de semana pasado al Stoke. Tenemos un equipo equilibrado, y no creo que tengamos un once que se elija por el momento. Tenemos muchos buenos jugadores que, cuando rinden bien, me dan muchos dolores de cabeza en la selección. Y con suerte eso continuará durante toda la temporada porque esos son los desafíos que quiero cuando selecciono un equipo, con todos jugando a su máximo potencial", afirmó.

"La liga es diferente este año. Tácticamente se te plantean diferentes problemas y necesitas flexibilidad para cambiar los sistemas. Se acabaron los días en que elegías el mismo once todas las semanas. Tuvimos un grupo fuerte de 15-16 jugadores, pero la Premier League requiere cosas diferentes", aseguró. En cuanto a su equipo para enfrentarse al Chelsea, Howe dijo que "Brad Smith y Tyrone Mings permanecen fuera por lesión, mientras que las decisiones tardías deben tomarse sobre Josh King y Ryan Fraser. Josh King es una duda y lo llamaremos tarde."

A pesar del esperado triunfo de Bournemouth en Stoke, que fue el segundo de la temporada en la liga, el Bournemouth sigue en la zona de descenso. Y viendo la mejoría del equipo, Howe afirmó: "Estoy contento con los dos últimos resultados. La victoria de Stoke fue increíble para nosotros. No queríamos separarnos de los equipos que están por encima de nosotros, pero lo más importante era crear la confianza de los jugadores y sentir , que solo los equipos de arriba nos pueden ganar. El ambiente aquí es bueno ahora". Tras el reciente despido gerencial de Ronald Koeman en Everton, Howe dice que el que venga a sustituirle le costará conseguir obtener resultados. Necesitas prepararte como si estuvieras aquí mucho tiempo, y sacar los puntos fuertes del equipo".

"Pero al final no dicta cuánto tiempo estarás allí y necesitas que las personas que están por encima vean los resultados para compartirlo. Con cada despido, la mentalidad cambia, por lo tanto, construyendo para el futuro y desarrollando su sistema juvenil, teniendo fe en los jugadores jóvenes, , todo puede desaparecer a medida que no se consigan los resultados. Necesitas desarrollar talento y obtener resultados a lo largo del camino, y mi filosofía no cambiará, y necesitas respaldo del club para hacerlo".Con esto último concluyeron las declaraciones de Eddie Howe.