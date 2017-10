Martial tumba al Tottenham

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 10ª jornada de Premier League. El partido se ha jugado en Old Trafford

Empieza a ser -mala- costumbre que las grandes citas de la Premier League, las que pegan a la pantalla a miles de espectadores y hacen desplazarse lejos de su hogar a otras tantas, acaben de ser de todo menos una oda al fútbol. En el caso que nos atañe, el mejor partido de la jornada, no fue una excepción. Manchester United y Tottenham desplegaron en la tarde de hoy poco juego, poco ritmo y todavía menos espectáculo. Al menos, no el que el mundo del balompié esperaba.

Hasta ochenta minutos tuvieron que esperar los presentes en Old Trafford para poder vivir algo de emoción. Para poder llevarse las manos a la cabeza y cantar "uyyy" tras alguna aproximación peligrosa por parte de los jugadores sobre el verde. En lo que respecta al resto del partido, poco, muy poco. Fue el Manchester United el que quiso llevar la iniciativa y el peso del juego desde que los Spurs moviesen la pelota por primera vez en el choque. Con Mkhitaryan y sin Mata, el armenio, junto con Rashford y Lukaku iban a ser los encargados de llevar todo el peso en ataque del United.

Lo hicieron, lo intentaron, pero lo cierto es que crearon poco peligro sobre la portería defendida por Hugo Lloris. Solo un disparo lejano de tiro libre ejecutado por Rashford puso en apuros e hizo estirarse al francés. Luego, caraja, otra vez, de los pupilos de José Mourinho. Caraja que el Tottenham de Pochettino aprovechó para hacerse con el control. Tras 15 minutos, la sensación sobre el terreno de juego era que el entrenador argentino le estaba ganando la batalla al portugués en la pizarra táctica. Disparar desde fuera del área y tocar rápido por el carril central eran las consignas que los jugadores del norte de Londres intentaban cumplir a rajatabla.

Lloris sale a cortar un córner | Foto: Premier League.

Los Red Devils, por su parte, y exceptuando su buen comienzo en el encuentro, persiguieron sombras durante casi toda la primera mitad. Con un centro del campo inoperativo y un ataque desconectado, la única salida que le quedaba a los de Mou era esperar atrás y salir como flechas al contraataque. Lo probaron, pero sin éxito, ya que cada vez que robaban en propio campo no conseguían transitar el balón hacía territorio comanche. Muchos pases errados y mucha imprecisión. Por suerte para los locales, el Tottenham, a pesar de ser amo y señor de la tenencia del esférico, tampoco conseguía disponer de oportunidades claras de gol.

Visto el cerocerismo y el soporífero episodio del primer tiempo, Mourinho tuvo que poner firmes a los suyos en el vestuario porque los del United volvieron del descanso enrabietados, enchufados y mucho más metidos en el partido. Fue un espejismo que duró poco más de cinco minutos porque en seguida el choque volvió a adquirir tintes de aburrimiento durante un buen tramo de la segunda mitad. Hasta que Lukaku dijo basta. Estuvo cerca, envió al palo un remate de cabeza e hizo que Lloris le sacara un mano a mano, pero no consiguió anotar. Lo que sí consiguió fue que 75000 almas despertaran de la pesadilla de tarde que estaban sufriendo.

Con el estadio volcado, con Martial y Lingard en el United, con Llorente y Dembelé en el Tottenham, por fin, triunfó el fútbol. Si Lukaku había tenido en su cabeza el primer tanto del partido, segundos antes, Delle Allí rozaría por centímetros la gloria con un difícil remate tras un pase brillante de un Eriksen missing en la tarde de hoy. Lo mejor, la salsa, la esencia del balompié, estaba por llegar. Y llegó. Fácil, simple, directo, football made in England. Tres toques: gol. De Gea sacó largo con el pie, Lukaku prolongó de cabeza y Anthony Martial, dentro del área, no perdonó. Locura en Old Trafford, tres puntos y colorín colorado al mal momento de los diablos rojos. Han vuelto.