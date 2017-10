Clement: "Merecimos más de lo que obtuvimos"

Google Plus

Con motivo de la décima jornada de la Premier League, Arsenal y Swansea se vieron las caras en el estadio de los londinenses. Tras 20 minutos de tanteo, llegó Sam Clucas logró abrir la lata con un gol que hizo saltar las alarmas en el equipo dirigido por Arsène Wenger. Los Swans consiguieron mantener la ventaja hasta el descanso. El equipo galés soñaba con conseguir los tres puntos en uno de los estadios más complicados de toda la Premier. Tras el paso por vestuarios, el equipo local salió con otra cara, y rápidamente consiguió darle la vuelta al marcador, gracias a los goles de Kolasinac en el 51, y Ramsey en el 58.

Tras el pitido final, Paul Clement hizo una reflexión positiva sobre el partido realizado por los suyos, ya que se esforzaron al máximo, llegando a poner al Arsenal en situaciones límite: "Este año hemos tenido partidos en los que no hemos jugado bien, y no hemos obtenido buenos resultados. Pero en el día de hoy no ha sido así; hemos tenido muchas oportunidades, llegando a merecer más de lo que obtuvimos".

El problema del equipo galés llegó tras el descanso, ya que su ventaja desapareció, viéndose por debajo del marcador en apenas 15 minutos. "Jugamos bien la primera parte, aprovechando nuestras oportunidades al contraataque, ya que sabíamos que nuestras opciones estarían ahí. Tras el descanso no supimos mantener el mismo nivel, ni elaborar el juego adecuado para mantener la ventaja en el marcador", afirmó el técnico.

"0-2 al descanso hubiera supuesto una situación totalmente diferente. Estos son los pequeños detalles que deciden un partido".

"Visitar un campo como este, con un equipo lleno de jugadores ofensivos con tanta calidad siempre es difícil; hay que mantenerse concentrado durante todo el encuentro", comentaó Clement. Las únicas objeciones que realizó Paul Clement sobre sus jugadores, fue el fallo de Ayew, que pudo poner a su equipo con dos goles de ventaja justo antes del descanso, y los errores que cometieron durante el segundo gol de los Gunners que les terminó de hundir totalmente. "Lo que más me gustó del partido de hoy, es que siempre, durante los 90 minutos, nos hemos mantenido firmes y concentrados, algo que no siempre es fácil, y menos en partidos como este", añadió.

Tras esta derrota, los Swans terminan la jornada en la decimoséptima posición, con los mismos puntos que el Everton (ocho), antepenúltimo clasificado, que aún tiene que jugar su partido contra el Leicester, correspondiente a la décima jornada.

A pesar del resultado obtenido, Clement es optimista, y confía en que todo irá hacia mejor: "Quizás sigamos jugando a este nivel en el futuro, y podamos conseguir los resultados que estamos buscando", finalizó.