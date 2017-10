Previa Leicester - Everton: duelo en la zona baja

Google Plus

Huth y Davies en el último enfrentamiento. Foto: Premier League.

El próximo domingo tendrá lugar en el King Power Stadium un partido muy importante para el futuro tanto de Leicester City como del Everton. Estos dos conjuntos han arrancado de una forma muy mala la temporada, con resultados que no eran los esperados, lo que ha supuesto la destitución de los entrenadores de los dos equipos pese a las pocas jornadas, Shakespeare y Koeman.

Los dos equipos necesitan conseguir los tres puntos para no verse en una situación peor respecto a la zona de descenso y lograr una victoria, puede dar confianza al equipo para convencerse de que el cambio ha sido acertado y marcar la línea a seguir para salir de la mala situación.

Precedentes entre los dos equipos

A lo largo de la historia, Leicester City y Everton se han enfrentado en un total de 106 ocasiones en las que los toffees han conseguido mejores resultados, con 40 victorias por 34 de los foxes y habiendo empatado 32 veces.

En los dos encuentros de la temporada pasada, el Everton se impuso en los dos. En el de Goodison Park, el Everton se impuso por 4-2 con un doblete de Lukaku y en el King Power Stadium vencieron los toffees por 0-2.

Jagielka en su gol en el último enfrentamiento. Foto: Premier League.

Situación de los equipos

El comienzo de temporada del Leicester City no ha sido el deseado. Como es lógico, el objetivo de los Foxes queda ya lejos de aquella Premier League ganada hace dos temporadas y lo que buscan es intentar llegar a final de temporada en una posición cómoda en la tabla.

En las nueve primeras jornadas, el Leicester ha conseguido nueve puntos, consiguiendo tan solo dos victorias. Pese a estos resultados, hay que tener en cuenta que los foxes ya se han enfrentado a cuatro grandes de la Premier League: Arsenal, Manchester United, Chelsea y Liverpool; lo que puede hacer que se piense que la destitución de Shakespeare sea algo precipitada, puesto que contra esos cuatro rivales es muy complicado conseguir sacar algún punto. El equipo se encuentra en la decimoquinta posición, a un punto del descenso.

Por otro lado, la situación del Everton es incluso peor que la de sus rivales. Un proyecto que tenía el objetivo de poder dar caza a 'los grandes de la Premier League' no ha obtenido los resultados esperados, lo que ha provocado el despido de Koeman. Pese a la gran inversión en el mercado de verano -sobre todo en posiciones ofensivas- el equipo tiene una gran carencia ofensiva que Koeman no supo resolver.

En los primeros partidos, el Everton solo ha conseguido dos victorias y ha conseguido solo ocho puntos. Como sus rivales, los toffees también se han enfrentado contra ´los grandes ingleses', contra todos menos contra al Liverpool, pero la situación es distinta a la del Leicester ya que el proyecto del Everton iba destinado a competir contra estos equipos y la imagen mostrada fue muy pobre. Los toffees ocupan ahora el puesto 18 de la tabla, por lo que necesitan los puntos para salir del descenso.

Cambio de entrenadores

En este encuentro, se enfrentan dos equipos que han cambiado recientemente de entrenador y que tendrán que adaptarse rápidamente a las tácticas de los nuevos entrenadores.

El primero de estos dos equipos en destituir a su entrenador fue el Leicester City, club que despidió a Shakespeare y puso en el cargo a Claude Puel, entrenador que la temporada pasada militó en el Southampton.

Unos días después, el Everton actuó de la misma manera despidiendo a Koeman tras la dura derrota por 2-5 ante el Arsenal. Provisionalmente, la directiva nombró a David Unsworth hasta que el club decida qué entrenador debe hacerse cargo de este ambicioso proyecto.

Koeman y Shakespeare saludándose. Foto: Premier League.

Posibles onces

El reciente cambio de entrenadores en ambos equipos hace que predecir un once sea un tanto complicado. Por parte del Leicester City no se esperan grandes cambios ya que los Foxes suelen mantener un once muy semejante y por parte del Everton lo más probable es que salga con los grandes nombres para afrontar esta difícil situación.