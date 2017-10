Pep Guardiola: "Es una locura afirmar que en enero podamos ganar la liga"

Google Plus

Guardiola en sala de prensa / Foto: Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola, logró derrotar derrotó por 2-3 este sábado al West Brom, de esta manera consigue igualar el récord del club al sumar 28 puntos en las primeras 10 jornadas del campeonato, manteniendo 5 puntos de ventaja sobre el Manchester United de Mourinho. Guardiola cree que es una locura hablar del título liguero, ya que según él, aún queda mucho por remar.

El técnico City, Pep Guardiola, se refirió a las declaraciones del entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, en las que afirmaba que el líder de la Premier League, el Manchester City, podría proclamarse campeón en el mes de enero.

"Es una auténtica locura hablar de que un equipo pueda ser campeón en el mes de enero", declaró el español después de la victoria de los 'citizens' ante el West Bromwich. Para Pep es un orgullo encadenar tantos partidos cosechando victorias, pero se muestra prudente ya que la liga es muy competitiva y a la que se pierdan dos partidos, la ventaja se esfuma.

"No se puede ganar siempre durante una temporada tan larga. No es realista, así no funciona el fútbol de alto nivel", añadió Pep en la rueda de prensa. Los chicos de Guardiola protagonizan el mejor arranque de la Premier después de diez jornadas, han obtenido 28 puntos de 30 posibles, igualando al Chelsea de 2005 y al City de 2011, dos equipos que finalizaron como campeones. Por lo tanto según las estadísticas, el City tiene muchas papeletas de alzarse con el título.

El técnico español también tuvo su momento para reivindicar sus ideales políticos, volviendo a abrir la veda hablando de la situación de Cataluña. Durante el partido se pudo ver como Guardiola portaba un lazo amarillo en señal de respeto y libertad para Jordi Sánchez y Cuixart tras sus encarcelamientos. En el club ya empieza a cansar que Guardiola se muestre tan abierto políticamente en un país en el cual no gusta nada mezclar la política con el deporte.