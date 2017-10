Tablas que dejan conforme a ambos

El Brighton no pudo sacar los tres puntos ante su afición contra un Southampton pobre en el juego. Ambos equipos protagonizaron un choque que no pasará a la historia. En la mitad de tabla, los dos equipos no supieron manejar el partido a su antojo, ya que, con planteamientos bastantes defensivos, no pudieron lucirse en ataque, aunque sí hubo goles.

El Brighton puso un once bastante defensivo con cuatro defensas y el mediocentro bastante alejado del ataque sólo dependiendo de los puntas Gross y Murray para crear peligro. Pero también con la idea de que tantos los laterales como los extremos crean peligro a base de centros. El Southampton, con su planteamiento habitual pero pensando más en el ataque.

Los locales, con una buena renta de puntos sobre los puestos de descenso, quisieron separarse aún más y acercarse a un Southampton que quiere mirar alto hacia los puestos europeos, pero partidos como éste, será imposible de subir arriba en la clasificación. Aún así sumó un punto que lo da por válido al jugar fuera de casa.

Ambos equipos marcaron en el minuto siete de cada parte De hecho, la primera ocasión del partido entró en la portería defendida por Ryan gracias al gol de Steven Davis al rechace y en boca de gol con la cabeza hizo el 0-1. Los hombres de Mauricio Pellegrino empezaron bien el encuentro, pero los locales quisieron reaccionar por medio de varios centros de Bruno Saltor que no ocasionó en nada.

Muchas faltas durante el partido hicieron de este choque un juego con muchos parones, pero los locales no se resistieron. Antes del final de la primera parte, la tuvieron por medio de Shane Duffy, que saltó para rematar un centro en el área y envió un buen cabezazo que salió a centímetros del larguero. La primera mitad acabó en una victoria parcial de los visitantes.

El Brighton marcó el empate del partido. Foto: Brighton FC.

La segunda mitad, idéntica a la primera

Una vez empezada la segunda parte del partido, los visitantes se acercaron un poco más, pero no ocasionaron mucho peligro. Y tanto perdonar acabó pagándose. Gleen Murray saltó y cabeceó un centro brillante para batir al portero por la esquina superior de la portería. Como en la primera parte, hubo gol en los primeros siete minutos, y en la misma portería, pero distinto equipo. Un empate a uno que no se movería más.

Y eso que el Southampton desperdició una buena ocasión por medio de Manolo Gabbiadini, que remató de cabeza un buen centro al área por encima del larguero, pero el portero despejó a córner. Una ocasión en medio de un partido complicado para hacer gol.

A partir de ahí, se veía que el partido estaba destinado a quedar en tablas, porque hubo llegadas tímidas sin concretar alguna ocasión de peligro al rival. El partido acabó muy interrumpido con faltas y muchos cambios de jugadores. Un 1-1 final que parecía conformarse ambos equipos, que siguen sumando.

Así las cosas, ambos equipos acaban en mitad de la tabla al finalizar la jornada 10 de la Premier League. El Brighton, con 12 puntos, sigue sumando distanciándose del descenso a cuatro puntos y el próximo fin de semana se medirá al Swansea, partido importante para la permanencia. Y el Southampton puntuó a domicilio por tercera vez en esta temporada, pero se va alejando considerablemente de los puestos europeos, ya que se queda con 13 puntos, a seis puntos del Arsenal, que es quinto. Su próximo rival será el Burnley, equipo que ahora va empatados con ellos a puntos en la tabla clasificatoria, así que St. Mary's medirá la fuerza de ambos equipos.